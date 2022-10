Diapresiasi Wali Kota Kediri, 972 Wisudawan UNP Juga Didorong Menorehkan Prestasi di Masyarakat

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Tidak sekadar lulus kemudian menjadi pekerja, sejatinya filosofi dari hasil belajar di perguruan tinggi adalah semua ilmu bisa diterapkan dan memberi perubahan pada masyarakat. Karena itu lulusan perguruan tinggi diminta secepatnya beradaptasi dengan perubahan zaman, dan memberi dampak positif pada masyarakat.

Pesan itu secara tersirat disampaikan Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar saat memberi sambutan dalam prosesi wisuda ke-64 Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri yang berlangsung di Insumo Kediri Convention Center, Kota Kediri, Minggu (30/10/2022).

Total ada 972 mahasiswa yang diwisuda di UNP, yang berasal dari lima fakultas yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, Fakultas Teknik dan Pascasarjana.

Wisuda dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur, Dyah Sawitri; Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Teguh Sumarmo; Pembina YPLP PT PGRI Kediri, Sugiono; Ketua YPLP PT PGRI Kediri, Juri Sulaksono; Rektor UNP, Zainal Afandi; guru besar, para orangtua, wisudawan dan wisudawati.

Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa saat ini zaman sudah berubah dengan sangat cepat. Banyak yang kuat menjadi lemah, yang tadinya besar akhirnya tumbang. Tetapi saat ini yang beradaptasi yang bisa menjadi pemenangnya.

“Kepada para mahasiswa harus mudah beradaptasi terhadap apapun khususnya pada perubahan zaman yang saat ini tidak menentu,” kata Abu Bakar.

Ia menjabarkan, saat ini ada beberapa hal penting yang harus dimiliki mahasiswa. Dalam hal kompetensi, National Education Association (NEA) telah mengidentifikasi keterampilan yang harus dimiliki di abad ke-21 yaitu The 4C yang meliputi Critical Thingking for Problem Solving, Creativity, Collaboration and Communication.

“Saya berharap teman-teman tidak berhenti belajar sampai di sini saja. Kelulusan merupakan gerbang pertama untuk kemudian para lulusan ini mengembangkan keterampilan yang dimiliki," ia menjelaskan.

Selain itu para wisudawan masih harus belajar bersama masyarakat, karena ilmu yang dapatnya dari luar ketika didalami akan semakin dalam, berkembang dan semakin bercabang. Maka dari itu wisudawan harus terus bergerak.

Abu Bakar juga berharap lulusan UNP bisa menorehkan prestasi. Ketika turun di masyarakat diakui dan bisa memberikan warna yang positif di masyarakat ataupun tempat kerja. *****