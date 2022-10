Konsisten Update Informasi, SIG Borong Penghargaan di Ajang BUMN Awards

General Manager of Investor Relations SIG, Febriandita Kusuma (tengah) menerima piagam penghargaan dari Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro (kanan) pada ajang BUMN Awards 2022 dari acara The Iconomics BUMN Forum 2022, di Le Meridien Hotel, Jakarta, Kamis (27/10/2022).

SURYA.CO.ID, GRESIK - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) SIG bertekad dan konsisten memberikan update terkait perkembangan, capaian, serta kontribusi Perusahaan melalui berbagai saluran kepada publik, Jumat (28/10/2022).

Upaya itu membuat SIG meraih tiga penghargaan pada ajang BUMN Awards 2022 dalam acara The Iconomics BUMN Forum 2022.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, penghargaan yang diraih SIG merupakan bukti keberhasilan Perusahaan dalam upaya menjaga dan mengelola citra perusahaan.

"SIG secara konsisten memberikan update terkait perkembangan, capaian, serta kontribusi Perusahaan melalui berbagai saluran kepada publik," kata Vita Mahreyni, melalui rilis Humas SIG.

Lebih lanjut Vita Mahreyni menambahkan, SIG sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, selalu berusaha membangun komunikasi yang baik dengan shareholders, investor, publik dan seluruh stakeholders.

"Penghargaan ini menjadi motivasi untuk mendorong kinerja Perseroan dan memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan,” imbuhnya.

Tiga penghargaan yang berhasil diraih SIG yaitu Most Popular Brand (Best Brand Awareness) dan Best Brand Image in Building Materials Category untuk Brand Equity Awards; serta Best Annual Report in Bulding Materials Category untuk Corporate Brand Communications Awards.

"Penghargaan diserahkan Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro kepada General Manager of Investor Relations SIG, Febriandita Kusuma di Le Meridien Hotel, Jakarta," katanya.

Diketahui, BUMN Awards 2022 merupakan salah satu rangkaian acara The Iconomics BUMN Forum 2022 yang merupakan panggung apresiasi atas prestasi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam praktik pembentukan citra perusahaan.

