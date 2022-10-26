LIGA CHAMPIONS
Link Live Streaming Dinamo Zagreb vs AC Milan, Liga Champions Pagi Ini, Rossoneri Wajib Menang
Berikut Link Live Streaming Dinamo Zagreb vs AC Milan, Rabu (26/10) yang akan dimulai pada pukul 02.00 WIB dini hari.
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.co.id - Berikut Link Live Streaming Dinamo Zagreb vs AC Milan, Rabu (26/10) yang akan dimulai pada pukul 02.00 WIB dini hari.
Di laga kali ini, AC Milan bakal bertandang ke markas Dinamo Zagreb pada matchday kelima Liga Champions.
Di laga ini, Rossoneri wajib menang jika ingin menjaga asa lolos ke babak 16 besar.
Seperti apa susunan pemain yang diturunkan kedua pelatih?
Berikut susunan pemain Dinamo Zagreb vs AC MIlan serta link live streamingnya.
Susunan Pemain
Dinamo Zagreb: Dominik Livakovic, Stefan Ristovski, Josip Sutalo, Dino Peric, Sadegh Moharrami, Luka Ivanusec, Josip Misic, Arijan Ademi, Robert Ljubicic, Bruno Petkovic, Mislav Orsic
Pelatih: Ante Cacic
AC MIlan: Ciprian Tatarusanu, Simon Kjaer, Matteo Gabbia, Pierre Kalulu, Theo Hernandez, Ismail Bennacer, Sandro Tonali, Charles De Ketelaere, Ante Rebic, Rafael Leao, Olivier Giroud
Pelatih: Stefano Pioli
Link Live Streaming Dinamo Zagreb vs AC MIlan di Video.com
Preview Pertandingan
AC Milan bakal bertandang ke markas Dinamo Zagreb di Stadion Maksimir, Rabu (26/10) dini hari nanti
live streaming AC Milan
Live streaming Liga Champions
Dinamo Zagreb vs AC Milan
AC Milan
Dinamo Zagreb
live streaming
SURYA.co.id
Abdullah Faqih
|Hasil Skor Salzburg vs Chelsea 1-2: Gol Roket Kai Havertz Antar The Blues ke 16 Besar Liga Champions
|LINK Live Streaming Liga Champions Dinamo Zagreb vs AC Milan, Rossoneri Andalkan Rafael Leao
|Hasil Skor Salzburg vs Chelsea di Babak I: Gol Mateo Kovacic Jadi Pembeda
|LIVE SCTV Salzburg vs Chelsea: Simak Line-up dan Klasemen Liga Champions
|Prediksi Line-up Salzburg vs Chelsea di Liga Champions, LIVE SCTV 23.45 WIB Malam Ini