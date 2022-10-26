LIGA CHAMPIONS

Link Live Streaming Dinamo Zagreb vs AC Milan, Liga Champions Pagi Ini, Rossoneri Wajib Menang

Berikut Link Live Streaming Dinamo Zagreb vs AC Milan, Rabu (26/10) yang akan dimulai pada pukul 02.00 WIB dini hari.

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
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Tribun Jogja
Logo AC MIlan 

SURYA.co.id - Berikut Link Live Streaming Dinamo Zagreb vs AC Milan, Rabu (26/10) yang akan dimulai pada pukul 02.00 WIB dini hari.

Di laga kali ini, AC Milan bakal bertandang ke markas Dinamo Zagreb pada matchday kelima Liga Champions. 

Di laga ini, Rossoneri wajib menang jika ingin menjaga asa lolos ke babak 16 besar. 

Seperti apa susunan pemain yang diturunkan kedua pelatih? 

Berikut susunan pemain Dinamo Zagreb vs AC MIlan serta link live streamingnya. 

Susunan Pemain

Dinamo Zagreb: Dominik Livakovic, Stefan Ristovski, Josip Sutalo, Dino Peric, Sadegh Moharrami, Luka Ivanusec, Josip Misic, Arijan Ademi, Robert Ljubicic, Bruno Petkovic, Mislav Orsic

Pelatih: Ante Cacic

AC MIlan: Ciprian Tatarusanu, Simon Kjaer, Matteo Gabbia, Pierre Kalulu, Theo Hernandez, Ismail Bennacer, Sandro Tonali, Charles De Ketelaere, Ante Rebic, Rafael Leao, Olivier Giroud

Pelatih: Stefano Pioli

Link Live Streaming Dinamo Zagreb vs AC MIlan di Video.com

Link

Preview Pertandingan

AC Milan bakal bertandang ke markas Dinamo Zagreb di Stadion Maksimir, Rabu (26/10) dini hari nanti

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Abdullah Faqih

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