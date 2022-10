Liga Inggris Sabtu - Minggu, Jadwal - Siaran SCTV: Chelsea vs MU, Tottenham vs Newcastle

SURYA.co.id I Sebanyak 10 pertandingan Liga Inggris matchday ke-12 yang akan berlangsung Sabtu - Minggu (22 - 23 Oktober 2022) dan Selasa (25/10/2022).

Hampir semua pertandingan matchday ke-12 digelar sore, sehingga penonton di Tanah Air tidak perlu begadang.

Satu-satunya pertandingan yang digelar malam dini hari adalah pertandingan penutup matchday ke-12 antara West Ham United vs AFC Bournemouth, pada Senin malam atau Selasa (25/10/2022) pukul 02:00 WIB.



BIG MATCH

Liga Inggris matchday ke-12 akan menyuguhkan big match Chelsea vs Manchester United pada Sabtu (22/10) pukul 23.00 WIB dan Tottenham Hotspur vs Newcastle, Minggu (23/10/2022) pukul 22.30 WIB.

Para pemain Chelsea merayakan kemenangan di Liga Inggris (AFP)

Duel Chelsea vs Manchester United menjadi duel yang paling menyedot perhatian pekan ini.

Dua tim legendaris Inggris sedang bersaing ketat untuk posisi empat besar.

Chelsea di posisi 4 sedang Manchester United menempel di posisi ke 5 dengan selisih cuma satu poin, 20 dan 19.

MU menempel Chelsea setelah di laga matchday ke-11 berhasil menang 2 - 0 atas Tottenham Hotspur. Sementara Chelsea tertahan di kandang Brentford dengan skor o - 0.

Dengan cuma terpaut satu poin, pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim. Siapapun yang menang, akan nangkring di urutan empat klasemen.

Sebaliknya jika draw, Chelsea yang tetap nangkring di zona terakhir Liga Champions tersebut.



Siaran Langsung SCTV:

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan di Champions TV dan Vidio.com (paket berlangganan)

Laporan Live detik per detik pertandingan, bisa diikuti melalui Livescore.com atau google.livescore.com.

STCV seperti biasa akan menayangkan dua laga pilihan. Belum ada konfirmasi pertandingan yang akan dipilih. Kemungkinan besarnya terdiri:

LIVE SCTV

SABTU (22/10/22) - Pukul 23.00 WIB Chelsea vs MU

MINGGU (23/10/22) - 22.30 WIB : Tottenham Hotspur vs Newcastle.

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris Matchday ke-12

SABTU 22 OKTOBER

18:30 - Nottingham Forest vs Liverpool

21:00 - Everton vs Crystal Palace

21:00 - Manchester City vs Brighton & Hove Albion

23:30 - Chelsea vs Manchester United

MINGGU 23 OKTOBER

20:00 - Aston Villa vs Brentford

20:00 - Leeds United vs Fulham

20:00 - Southampton vs Arsenal

20:00 - Wolverhampton Wanderers vs Leicester City

22:30 - Tottenham Hotspur vs Newcastle United

SELASA 25 OKTOBER

02:00 - West Ham United vs AFC Bournemouth



Klasemen Liga Inggris