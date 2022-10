Ketinggalan Konser BTS di Busan? Ada Siaran Ulang di Weverse untuk ARMY, Catat Tanggal dan Jamnya

SURYA.CO.ID - Ketinggalan konser BTS di Busan? ARMY tak perlu khawatir karena akhir pekan ini, akan ada siaran ulang di Weverse.

Hal tersebut seperti yang diinformasikan Weverse dalam aplikasi mereka.

Dalam siaran ulang itu pula, Weverse akan menyertakan subtitle dari berbagai bahasa. Termausk Indonesia.

"Delayed Streaming of Weverse LIVE of WORLD EXPO 2030 BUSAN KOREA CONCERT BTS in BUSAN, on Sunday, October 23, 2022. 11:00 AM KST," tulis informasi tersebut.

Seperti diinformasikan, siaran ulang Konser BTS akan digelar, Minggu (23/10/2022) pukul 11:00 KST atau 09:00 WIB.

Jin BTS akan Debut Solo Sebelum Wamil

Jin BTS memberikan bocoran mengenai album solo yanng sedang dia persiapkan, saat menghibur penggemar dalam konser "Yet To Come in Busan", Sabtu (15/10/2022).

Bocoran mengenai album solo yang tengah dipersiapkan itu, disampaikan Jin BTS menjelang akhir konser.

Mengetahui hal itu secara langsung dari sang idola, ARMY dibuat senang dan langsung bersorak ketika diberi pengumuman oleh Jin BTS.

"Terakhir, aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian…

Aku akhirnya menjadi member kedua setelah j-hope yang merilis albumku sendiri," terangnya.

Tak hanya itu, Jin BTS juga menggoda penggemar mengenai detail album barunya.

Member tertua BTS itu mengatakan bahwa mengajak seseorang yang dia sukai untuk mengerjakan album bersama.

"Aku bisa bekerja sama dengan seseorang yang selalu sangat aku sukai, jadi aku akan merilis lagu baru. Aku juga telah merekam banyak hal yang berbeda baru-baru ini, dan masih ada banyak konten yang tersisa untuk difilmkan, jadi aku harap kalian akan menikmati semuanya,” jelasnya.