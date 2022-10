Jadwal Liga Spanyol Rabu Malam Ini, Big Match Real Madrid, Link Live Skor - Streaming

SURYA.co.id I Berikut ini jadwal Liga Spanyol matchday ke-10 yang akan berlangsung Rabu (18/10/2022) waktu setempat atau dini hari Waktu Indonesia, Kamis (19/10/2022).

Liga Spanyol malam dini hari ini akan menyuguhkan empat pertandingan. Termasuk pertandingan big match pimpinan klasemen, Real Madrid yang akan berlaga di kandang Elche.

Duel Elche vs Real Madrid dijadwalkan pukul 02:00 WIB.

Tiga pertandingan lainnya mempertemukan Cadiz vs Real Betis pukul 00.00 WIB, Real Valladolid vs Celta Vigo pukul 00:00 dan Real Sociedad vs Mallorca pukul 01.00 WIB.

BIG MATCH

Elche vs Real Madrid

Kamis (20/10/22) - Pukul 02.00 WIB

Gelandang Real Madrid, Rodrygo mencetak satu gol kemenangan Real Madrid 3 - 1 atas Barcelona di matchday ke-9. (livescore.com)

Dikutip SURYA dari Livescore.co,m, meski menjadi tamu, Real Madrid jauh lebih diunggulkan dari Elche.

Kondisi kedua tim bagaikan langit dan bumi. Real Madrid bertatus juara bertahan dan pimpinan klasemen sementara Laliga.

Elche sebaliknya, menempati posisi juru kunci klasemen dan belum pernah menang sepanjang musim ini.

Real Madrid juga dalam tren kemenanga luar biasa. Belum pernah kalah sepanjang musim ini. Terakhir Karim Benzema dkk, menekuk rival abadinya Barcelona dalam laga El Clasico di Santiago Barnebau dengan skor 3-1.

Kemenangan Real Madrid ini sekaligus mematahkan rekor Barcelona sebagai tim yang belum pernah kalah. Jadilah di matchday ke-10 ini, Madrid menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh kekalahan di Liga Spanyol.

Big Match

Barcelona vs Villareal

Jumat (21/10/2022) - Pukul 02.00 WIB

Striker Barcelona Robert Lewandowski (AFP)

Barcelona yang baru menelan pil pahit sepulang dari Real Madrid, akan mencari panawar di matchday ke-10 lewat pertandingan kandang. Tamu yang akan dihadapinya adalah Villareal.