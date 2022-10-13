Lirik Sholawat

Lirik Lagu Joko Tingkir Wali Jowo versi Sholawat, Lengkap Arab dan Artinya

Berikut lirik sholawat Joko Tingkir Wali Jowo versi sholawat. Lirik Joko Tingkir versi Sholawat ini dilengkapi arab dan artinya.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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Surya.co.id
Lirik Joko Tingkir versi Sholawat berjudul Joko Tingkir Wali Jowo 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Joko Tingkir Wali Jowo versi Sholawat yang dinyanyikan oleh Fatimatuz Zahro Maulidiyah.

Lagu Joko Tingkir versi Sholawat ini memiliki nada musik sama seperti lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet, dengan tambahan bacaan sholawat.

Lirik Joko Tingkir versi Sholawat selengkapnya, lengkap arab dan artinya.

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah

تَوَ سَـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّهِ وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ
وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّهِ بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ
Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah
Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

(2 kali)

Joko Tingkir Wali Jowo
Muride Sunan Kalijogo
Wis masyhur ing nuswantoro
Dadi Wali yo dadi rojo
Dadi Wali yo dadi rojo

(2 kali)

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah

Legendane Joko Tingkir
Joko gagah sregep dzikir
Satuhune yatim piatu
Biso sukses kerono mituhu

(2 kali)

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah

Ngabdine ing Demak Bintoro
Banjur diangkat dadi rojo
Misine nyebarke agomo
Agomo Islam agomo mulyo
Agomo Islam agomo mulyo

(2 kali)

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Lirik Sholawat
Joko Tingkir Wali Jowo
Joko Tingkir versi Sholawat

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