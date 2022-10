Liga Italia: Jadal Matchday-9, Big Match: AC Milan vs Juve, Klasemen - Top Skor, Link Live Streaming

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Italia Serie A 2022/2023 matchday ke-9 yang akan berlangsung Sabtu - Selasa (8 - 11/10/2022).

Hari pertama Liga Serie A matchday ke-9 akan langsung panas dengan dua pertandingan besar. Sassuolo vs Inter Milan, Sabtu (8/11/2022) pukul 20.00 WIB.

Di lanjutkan dengan laga big match, AC Milan vs Juventus pukul 23.00 WIB, dan ditutup duel Bologna vs Sampdoria pukul 01.45 WIB (Minggu) dini hari.

Di hari kedua, Minggu (9/10) akan digelar lima pertandingan. Pukul 17.3o WIB Torino vs Empoli, 20:00 - Monza vs Spezia , 20:00 - Salernitana vs Verona, 20:00 - Udinese vs Atalanta

dan pukul 23:00 WIB - Cremonese vs Napoli

SIARAN LIGA ITALIA

Siaran langsung Liga Italia Serie A bisa disaksikan di tv berlangganan beIN Sport dan Live streaming Vidio.com (paket berlangganan).

Laporan Live Skor, detik per detik pertandingan bisa diikuti di Livescore.com dan google.livescore.com.

BIG MATCH:

AC Milan vs Juventus

Minggu (9/8/2022) - Pukul 23.00 WIB

Olivier Giroud dan para pemain di AC Milan merayakan kemenangan 3-2 atas Inter Milan pada laga derby Liga Italia 2022-2023 pekan kelima di San Siro, Sabtu (3/9/2022) (Twitter @acmilan)

Persaingan AC Milan dan Juventus menjadi salah satu rivalitas terpanas dan terlama di lima liga top Eropa.

Kali ini, AC Milan menjadi tuan rumah plus status sebagai jawara Ligsa Serie A 2021/2023. Sedang Juventus, merupakan penghuni tiga besar Liga Serie A musim lalu.

