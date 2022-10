KBI Raih Penghargaan The Most Appreciative in Academic Development 2022 dari PPM Manajemen

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Kliring Berjangka Indonesia meraih apresiasi The Most Appreciative In Academic Development dari PPM Manajemen.

Penghargaan yang diterima KBI ini merupakan hasil dari upaya KBI dalam upaya pengembangan sumber daya manusia serta organisasi.

PPM Manajemen, merupakan lembaga manajemen di Indonesia yang menyediakan solusi jasa layanan terintegrasinya melalui Program Pengembangan Eksekutif, Assessment SDM, Sekolah Tinggi Manajemen, Riset dan Konsultansi, Pembelajaran Inggriya (In-House Learning), Publikasi & Seminar, Program Pelatihan Sertifikasi.

Aditayani Indra Kukila, Plt Direktur Eksekutif dan Direktur Jasa Pengembangan Organisasi PPM Manajemen mengatakan, The Most Appreciative In Academic Development merupakan Apresiasi diberikan PPM kepada organisasi yang memahami sejauh mana peran pendidikan dalam pengembangan organisasi.

"Dalam hal ini, PPM melihat bahwa KBI memberikan dukungan yang mendorong kesadaran akan pengembangan akademik yang menjadi komplementer bagi pengembangan karyawan," kata Aditayani, Senin (3/10/2022).

Aditayani menambahkan, mereka berharap, apresiasi ini bisa menumbuhkan semangat kepada organisasi agar ke depan KBI senantiasa merangkul semua pemangku kepentingan.

"Untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi dalam program pendidikan lanjutan kepada karyawan demi meningkatkan kompetensi yang juga akan mendukung komitmen KBI dalam memperluas edukasi dan literasi masyarakat terkait investasi pada Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (PBK)," jelas Aditayani.

Terkait pendidikan dan pengembangan organisasi, Fajar Wibhiyadi Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia mengatakan, bagi KBI, pengembangan sumber daya manusia menjadi factor utama dalam transformasi korporasi.

"Karena kami meyakini, bahwa untuk menjalankan roda korporasi, bukanlah ditentukan dari sistem atau metodologi, namun lebih ke people nya," jelas Fajar.