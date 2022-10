Nikmatnya Makan Dimsum Bareng Keluarga di Four Points Pakuwon Indah Surabaya

Dim Sum by Chef Djaman Doeloe Resto and Bar, Chef Ah Djie.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Akhir pekan waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga, sambil menjajaki kuliner bersama.

Ada satu hidangan kuliner yang cocok dinikmati beramai-ramai, yakni Dim Sum.

Terutama di kota yang kultur Tiongkok-nya cukup kental seperti Surabaya, memakan Dim Sum sudah menjadi kebiasaan banyak orang, hingga tak mengenal hari khusus.

Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah menghadirkan sehari untuk makan Dim Sum sepuasnya, setiap hari Minggu.

Hal ini bertepatan dengan Djaman Doeloe Resto & Bar yang baru saja berganti konsep ke Peranakan otentik, yakni campuran antara Indonesia, Melayu, Singapura dan juga Cina.

Namun, apakah Dim Sum benar-benar berasal dari negara Cina?

Menilik sedikit sejarah dari Dim Sum, sebetulnya Dim Sum awalnya merupakan camilan atau kudapan penduduk Hong Kong yang sebagian besarnya merupakan orang-orang Kanton.

Karena inilah, orang Kanton disebut sebagai pencipta Dim Sum.

Dari situ, Dim Sum menjadi kudapan favorit dan menyebar dengan cepat ke daerah sekitarnya, termasuk Cina, dan akhirnya ke seluruh dunia pada hari ini.

Guna memberikan pengalaman yang otentik inilah, Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah mendatangkan langsung chef dari Hong Kong, Chef Ah Djiek, untuk bergabung dengan Four Points Culinary Team, menghadirkan deretan Dim Sum khas negeri Mutiara dari Timur ini.

opldapun pilihan menu Dim Sum yang dihadirkan terdiri dari puluhan menu favorit dan menu kreasi unik dari Four Points Culinary Team.