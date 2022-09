Liga Italia: Jadwal, Hasil, Klasemen - Top Skor, Siaran Langsung - Link Live Streaming - Live Skor

SURYA.co.id I Berikut ini jadwal Liga Italia Serie A match day ke-8, yang akan berlangsung pekan ini, Sabtu - Selasa, 1 - 4 Oktober 2022.

Sebanyak sepuluh pertandingan yang melibatkan 20 tim terbaik Italia akan berjibaku untuk memetik poin.

BIG MATCH:

Pertandingan big match Liga Italia pekan ini akan menyajikan duel raksasa, Inter Milan vs AS Roma.

Big match Inter Milan vs AS Roma akan berlangsung Sabtu (1/10/2022) - pukul 23.00 WIB.



JADWAL LIGA ITALIA SERIE A match day ke 8

SABTU 1 OKTOBER 2022

20:00 - Napoli vs Torino

23:00 - Inter vs Roma

MINGGU 2 OKTOBER 2022

01:45 - Empoli vs AC Milan

17:30 - Lazio vs Spezia

20:00 - Lecce vs Cremonese

20:00 - Sampdoria vs Monza

20:00 - Sassuolo vs Salernitana

23:00 - Atalanta vs Fiorentina

SENIN 3 OKTOBER 2022

01:45 - Juventus vs Bologna

SELASA 4 OKTOBER 2022

01:45 - Verona vs Udinese