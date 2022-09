Pengakuan Aurel Hermansyah Soal Sosok Asli Anang Hermansyah, Sampai Minder jika Ingat ini

SURYA.CO.ID - Aurel Hermansyah membuat pengakuan soal sosok ayahnya, Anang Hermansyah.

Pengakuan itu disampaikan Aurel Hermansyah melalui unggahan Instastory, Senin (26/9/2022).

Mulanya, Aurel mengunggah foto saat menggelar acara tedak sinten atau 7 bulanan putrinya, Ameena Hanna Nur Atta.

Dalam unggahan itu, Aurel Hermansyah mengaku bangga memiliki ayah seperti Anang.

Bahkan, Aurel menyebut Anang Hermansyah adalah sosok ayah yang terbaik dan hebat.

"Thank you dad for everything, you're the best dad ever @ananghijau," kata istri Atta Halilintar itu.

Aurel Hermansyah pun menyebut jika ayahnya tersebut adalah sosok yang sabar.

Bahkan, ia merasa heran atas kebaikan ayahnya tersebut.

unggahan Aurel Hermansyah soal sosok asli Anang

Tak jarang, kata Aurel, ia merasa minder jika mengingat semua kebaikan sang ayah.

"Kadang gabisa berkata2 lagi, punya org tua yg Masya Allah banget sabar nya, smpe kdg yg jd anaknya aja sampe malu minder kok bs seorang bapak baik banget, bener2 byk bgt belajar dari seorang pipi," sambungnya.