Rabu Wekasan Jatuh Tanggal 21 September 2022, Ini Bacaan Doa Tolak Bala

Rabu Wekasan jatuh tanggal 21 September 2022 Sebagian umat Muslim biasa melaksanakan Shalat Hajat, atau membaca doa tolak bala.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Rabu Wekasan Jatuh Tanggal 21 September 2022, Ini Bacaan Doa Tolak Bala
SURYA.co.id/Istimewa
Ilustrasi - Doa tolak bala Rabu Wekasan 

SURYA.CO.ID - Rabu Wekasan jatuh tanggal 21 September 2022. Sebagian umat Muslim biasa melaksanakan Shalat Hajat dengan niat tolak bala, atau membaca doa tolak bala.

Bacaan doa tolak bala penuh dengan harapan-harapan baik, agar senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan Allah SWT.

Menurut sejarah, orang Arab jahiliyah menyebut Bulan Safar sebagai bulan penuh kesialan. Mereka menganggap Allah SWT menurunkan kemarahan dan hukuman ke dunia, khususnya pada Rabu terakhir di Bulan Safar.

Mempercayai Bulan Safar sebagai bulan sial, dilarang oleh Rasulullah SAW.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallah 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), tidak ada thiyarah, tidak ada kesialan karena burung hantu, tidak ada kesialan pada Bulan Safar." [H.R. Bukhari 5437, Muslim 2220, Abu Dawud 3911, Ahmad (II/327)].

Rebo Weksan

Di Tanah Air, sebagian masyarakat Indonesia mengenal hari Rabu terakhir di Bulan Safar dengan sebutan Rabo Wekasan atau Rebo Pungkasan.

Aktivitas sebagian umat Muslim saar Rabo Wekasan biasanya adalah tahlilan, dzikir bersama, berbagi makanan atau slametan. Semua aktivitas tersebut dilakukan dengan mengharap ridho dari Allah SWT.

Berikut doa tolak balak atau doa bulan Safar dari Habib Abu Bakar Al-‘Adni, melansir laman resmi NU.

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ، وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ،  وَأَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ وَجَلَالِ وَجْهِكَ وَكَمَالِ جَلَالِ قُدْسِكَ أَنْ تُجِيْرَنِيْ وَوَالِدَيَّ وَأَوْلَادِيْ وَأَهْلِيْ وَأَحْبَابِيْ وَمَا تُحِيْطُهُ شَفَقَةُ قَلْبِيْ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ السَّنَةِ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فِيْهَا، وَاصْرِفْ عَنِّيْ شَرَّ شَهْرِ صَفَرَ، يَا كَرِيْمَ النَّظَرِ، وَاخْتِمْ لِيْ فِيْ هٰذَا الشَّهْرِ وَالدَّهْرِ بِالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَأَوْلَادِيْ وَلِأَهْلِيْ وَمَا تَحُوْطُهُ شَفَقَةُ قَلْبِيْ وَجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ. وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذَا الشَّهْرِ، وَمِنْ كُلِّ شِدَّةٍ وَبَلَاءٍ وبَلِيَّةٍ قَدَّرْتَهَا فِيْهِ يَا دَهْرَ، يَا مَالِكَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، يَا عَالِمًا بِمَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ، وَمَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ: (كُنْ فَيَكُوْنُ) يَا أَزَلِيُّ يَا أَبَدِيُّ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَاذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ أَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ احْرِسْ بِعَيْنِكَ أَنْفُسَنَا وَأَهْلَنَا وَأَمْوَالَنَا وَوَالِدِيْنَا وَدِيْنَنَا وَدُنْيَانَا الَّتِيْ ابْتَلَيْتَنَا بِصُحْبَتِهَا، بِبَرَكَةِ الْأَبْرَارِ وَالْأخْيَارِ، وَبِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ، يَاكَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ يَا شَدِيْدَ الْقُوَى، وَيَا شَدِيْدَ الْمِحَنِ، يَا عَزِيْزُ ذَلَّتْ لِعِزَّتِكَ جَمِيْعُ خَلْقِكَ، اِكْفِنِيْ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِكَ، يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُتَفَضِّلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُتَكَرِّمُ، يَا مَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اِرْحَمْنَا اللّٰهُمَّ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِيْن

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