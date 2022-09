Desain dan Teknologi Bawa Optimisme MG di GIIAS Surabaya 2022, Ada Mobil Listrik dan Mobil Pintar

SURYA.CO.ID|SURABAYA - MG turut meramaikan perhelatan GIIAS yang diadakan di Surabaya mulai 14 hingga 18 September 2022 dengan menghadirkan mobil elektriknya, New MG ZS EV, untuk pertama kali di Kota Pahlawan ini.

Masih mengusung tema yang sama pada GIIAS di BSD, yakni EVolution Forward, kali ini MG ingin lebih giat lagi memperkenalkan evolusi melalui inovasi yang dihadirkan MG pada lini kendaraannya yang sarat dengan kemajuan teknologi.

Marketing & PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin mengatakan, sebelumnya alias saat GIIAS yang di BSD, MG HS i-SMART yang telah diluncurkan sejak Agustus 2021 menjadi mobil yang paling diincar konsumen di pergelaran GIIAS yang diadakan di ICE, BSD bulan lalu.

Bahkan, total pemesanan yang mendominasi sebesar 42 persen dari total penjualan yang dicetak oleh MG sepanjang 11 hari tampil di ajang pameran otomotif berkelas internasional tersebut, disusul oleh MG 5 GT yang belum lama ini dinikmati oleh pecinta mobil sedan di Surabaya melalui pembukaan outlet resmi MG Surabaya.

Sejalan dengan hal itu lah, kata Arief, di GIIAS Surabaya pun, MG juga tampil all out karena membawa seluruh line up uniknya, seperti MG 5 GT yang berlapis desain visual kreatif karya Muklay dan MG 5 EV yang dihiasi doodle hasil kolaborasi 77 seniman doodle Indonesia dan masih banyak yang lainnya.

“Kesuksesan yang MG capai tentunya semakin memotivasi kami untuk terus berevolusi menjadi game-changer di pasar otomotif tanah air. Terlebih lagi, kini masyarakat sudah mengenal dan semakin percaya dengan brand MG. Melalui pencapaian tersebut kami semakin yakin berbagai produk yang MG hadirkan mampu meredefinisi ekspektasi pecinta otomotif di seluruh Indonesia, kami pun sangat percaya diri pencapaian ini dapat berlanjut di GIIAS Surabaya 2022 ini dengan menampilkan beragam unit yang serupa pula,” ungkap Arief. Sabtu (17/9/22).

Dikatakannya pula, jumlah pengunjung serta penjualan yang membanggakan di GIIAS bulan lalu tersebut diharapkan bisa direplikasi pada ajang GIIAS di Surabaya ini.

"Dan perlu diketahui juga, bahwa harapan ini bukan angan-angan belaka. Pasalnya, semenjak outlet terbaru hasil kolaborasi bersama Mimosa yang didirikan di Jl. Raya Jemursari No. 175, Surabaya ini didirikan, MG sukses meraup pertumbuhan penjualan yang fantastis sebesar 200 persen, " imbuhnya.

Berkaca dari kesemua hal tersebut dan guna menyambut minat tinggi masyarakat Surabaya terhadap mobil canggih, oleh karena itu, lanjutnya, MG pun memberikan New MG ZS EV untuk dapat dicoba pertama kali secara langsung oleh calon konsumen yang menggemari mobil listrik.

Rendi Radito selaku Sales & Network Director MG Motor Indonesia menambahkan, model istimewa lainnya yang bisa diakses oleh para pengunjung GIIAS Surabaya adalah New MG ZS, kemudian juga edisi khusus MG HS Dark Midnight yang sepenuhnya dibalut cat dan body kit berwarna hitam memukau.

"Dan yang paling menarik, khusus untuk calon pelanggan yang bertransaksi di booth MG, sejumlah promo menarik dan terbatas seperti gratis kaca film V-Kool, program angsuran hingga 7 tahun dan on-site approval siap untuk dimanfaatkan, belum lagi bunga 0 persen, serta beragam kejutan lainnya, " pungkasnya.