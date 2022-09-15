Lirik Sholawat

Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulallah Viral di TikTok Teks Arab dan Artinya

Berikut ini lirik Ya Sayyidi Ya Rasulallah yang viral di TikTok. Lengkap teks Arab dan artinya.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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Ilustrasi - Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulallah viral di TikTok 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Ya Sayyidi Ya Rasulallah teks Arab dan artinya

Lantunan lagu Ya Sayyidi Ya Rasulallah tengah viral di TikTok, dengan tagar lirik Sholawat

Lagu Ya Sayyidi Ya Rasulallah sempat populer dibawakan oleh penyanyi religi Hadad Alwi dan Sulis.

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Ya Sayyidi Ya Rasulallah Arab dan Artinya

يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله 
Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh

يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ 
Yâ man lahul jâhu ‘indallâh

اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك
Innal musî-îna qod jâ-ûk

لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله
Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh

يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا
Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ

هَيابِغَارَه اِلَينَاالان
Hayyâ bighôroh ilainâl ãn

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Ya Sayyidi Ya Rasulullah
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viral di TikTok

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