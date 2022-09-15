Lirik Sholawat
Lirik Ya Sayyidi Ya Rasulallah Viral di TikTok Teks Arab dan Artinya
Berikut ini lirik Ya Sayyidi Ya Rasulallah yang viral di TikTok. Lengkap teks Arab dan artinya.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Ya Sayyidi Ya Rasulallah teks Arab dan artinya
Lantunan lagu Ya Sayyidi Ya Rasulallah tengah viral di TikTok, dengan tagar lirik Sholawat
Lagu Ya Sayyidi Ya Rasulallah sempat populer dibawakan oleh penyanyi religi Hadad Alwi dan Sulis.
Baca juga: Kumpulan Lirik Sholawat, Bisa Diamalkan Sehari-hari Lengkap Teks Arab dan Artinya
Baca juga: Lirik Sholawat Jibril dan Terjemahan, Disertai Manfaat Membacanya 500 Kali
Baca juga: Lirik Sholawat Fatih Dilengkapi Terjemahan dan Keutamaan Jika Dibaca Rutin
Ya Sayyidi Ya Rasulallah Arab dan Artinya
يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله
Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh
يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ
Yâ man lahul jâhu ‘indallâh
اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك
Innal musî-îna qod jâ-ûk
لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله
Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh
يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا
Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ
هَيابِغَارَه اِلَينَاالان
Hayyâ bighôroh ilainâl ãn
|Lirik Ya Nabi Salam Alaika Lengkap Teks Arab dan Artinya, untuk Sholawatan
|Cara Download MP3 Sholawat Mahalul Qiyam di MP3 Juice, Simak Caranya Gratis
|Lirik Sholawat Jibril yang Benar Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan Viral di TikTok
|Lirik Sholawat Jibril dan Terjemahan, Disertai Manfaat Membacanya 500 Kali
|Lirik Ya Rasulullah Ya Habiballah Arab dan Artinya