Kualifikasi Piala Asia U20 2023

Hasil Skor Timnas U-20 vs Timor Leste 4-0: Hokky Caraka Hattrick, 3 Poin Perdana Garuda Nusantara

 Berikut Hasil Skor Timnas U-20 vs Timor Leste di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Hattrick Hokky Caraka bikin Garuda Nusantara menang telak 4-0, Rab

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto Hasil Skor Timnas U-20 vs Timor Leste 4-0: Hokky Caraka Hattrick, 3 Poin Perdana Garuda Nusantara
PSSI
Hokky Caraka berhasil mencetak hattrick pada laga Timnas U-20 vs Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/9/2022) 

SURYA.co.id, - Berikut Hasil Skor Timnas U-20 vs Timor Leste di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Hattrick Hokky Caraka bikin Garuda Nusantara menang telak 4-0, Rabu (14/9/2022). 

Kemenangan telak didapatkan Timnas Indonesia U-20 di laga perdananya pada penyisihan grup F. 

Pasukan Shin Tae-yong berhasil mencukur Timor Leste 4-0 tanpa balas di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. 

Gol Timnas U-20 dicetak lewat Hokky Caraka (11', 30, dan 49') dan Rabbani Tasnim (89')

Hokky Caraka memborong tiga gol di laga Timnas U-20 vs Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/9/2022).
Hokky Caraka memborong tiga gol di laga Timnas U-20 vs Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/9/2022). (PSSI)

 

Permainan dominan dari Hokky Caraka cs tak mampu dibendung oleh Timor Leste. 

Satu-satunya peluang emas yang didapatkan oleh Timor Leste terjadi di babak pertama. 

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Sepakan Luis Figo tepat didepan gawang berhasil dihalau oleh kiper Cahya Supriadi. 

Hasil Skor Timnas U-20 vs Timor Leste berakhir 4-0 untuk keunggulan Garuda Nusantara

Jalannya Babak Kedua

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Timnas U-20 vs Timor Leste
Hasil Skor Timnas U-20 vs Timor Leste
Hokky Caraka
Shin Tae yong
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