Kualifikasi Piala Asia U20 2023
Hasil Skor Timnas U-20 vs Timor Leste 4-0: Hokky Caraka Hattrick, 3 Poin Perdana Garuda Nusantara
Berikut Hasil Skor Timnas U-20 vs Timor Leste di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Hattrick Hokky Caraka bikin Garuda Nusantara menang telak 4-0, Rab
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.co.id, - Berikut Hasil Skor Timnas U-20 vs Timor Leste di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Hattrick Hokky Caraka bikin Garuda Nusantara menang telak 4-0, Rabu (14/9/2022).
Kemenangan telak didapatkan Timnas Indonesia U-20 di laga perdananya pada penyisihan grup F.
Pasukan Shin Tae-yong berhasil mencukur Timor Leste 4-0 tanpa balas di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.
Gol Timnas U-20 dicetak lewat Hokky Caraka (11', 30, dan 49') dan Rabbani Tasnim (89')
Permainan dominan dari Hokky Caraka cs tak mampu dibendung oleh Timor Leste.
Satu-satunya peluang emas yang didapatkan oleh Timor Leste terjadi di babak pertama.
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Sepakan Luis Figo tepat didepan gawang berhasil dihalau oleh kiper Cahya Supriadi.
Hasil Skor Timnas U-20 vs Timor Leste berakhir 4-0 untuk keunggulan Garuda Nusantara.
Jalannya Babak Kedua
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