Nadya Arifta Singgung Soal Isu Pernikahan Kaesang Pangarep dan Calon Mertua, Benar Belum Move On?

SURYA.CO.ID - Rencana pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, rupanya telah didengar pula oleh Nadya Arifta, mantan kekasih anak bungsu Jokowi.

Nadya Arifta mengetahui rencana pernikahan Kaesang Pangarep setelah salah seorang pengikutnya di Instagram memberi tahu lewat fitur Q&A.

Melansir Tribunenws, awalnya Nadya Arifta mendapat pertanyaan mengenai calon mertua dari pengikutnya di Instagram.

"Kak, apa yang mau kakak lakukan jika kakak tersinggung dengan ucapan calon mertua kita? Wajar gak kita marah?," tanya seorang netizen.

Menanggapi hal itu, Nadya memberikan jawaban bijak.

"Hm, first think first mungkin aku akan inhale exhale, kemudian tersenyum, kemudian didoakan dan dibalas dengan canda gurau," balasnya.

Tak cuma itu, Nadya juga disinggung soal menikah di bulan desember seolah menyindir pemberitaan pernikahan Kaesang dan Erina.

"(sensor) KAWIN DESEMBER DONG!!!" tulis seorang pengikutnya di Instagram sembari menyensor kata paling depan.

Nadya Arifta membuka fitur Q&A di Instagram ()

Nadya pun memberikan reaksinya atas komentar itu.

"Jadi kalo habis ini kamu tanya aku "kapan nyusul" fix kamu om tante yang ada di lebaran," tegas Nadya.

