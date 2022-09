Perusahaan Penyelenggara Umroh dan Haji PT An Namiroh Travelindo Buka Kantor Perwakilan di Nganjuk

Kegiatan peresmian kantor Perwakilan PT An Namiroh sebagai perusahaan penyelenggara Umroh dan Haji di Nganjuk.

Berita Nganjuk

SURYA.co.id | NGANJUK - Pemkab Nganjuk apresiasi pembukaan kantor perwakilan PT An Namiroh Travelindo di Nganjuk.

Hal itu dipastikan dapat mendekatkan para umat yang bisa lebih mudah dalam komunikasi untuk menunaikan ibadah umroh dan haji.

Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk, M Yasin, mengatakan dengan adanya kantor perwakilan penyelenggara umroh dan haji diharapkan semakin dapat mewujudkan visi misi dalam bidang keagamaan.

Dengan demikian, masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan ibadah umroh dan haji.

"Makanya, kami apresiasi pembukaan kantor perwakilan penyelenggara umroh dan haji di Nganjuk," kata M Yasin, Sabtu (10/9/2022).

Dijelaskan M Yasin, Pemkab Nganjuk berharap perusahaan penyelenggara umroh dan ibadah Haji untuk selalu mengedepankan dan terap menjaga kejujuran. Ini dikarenakan kejujuran merupakan modal utama dalam aspek di segala kehidupan, termasuk dalam menjalankan perusahaan travel umroh dan haji.

"Dengan kejujuran maka akan mengantarkan kita menuju kemuliaan di dunia dan di akhirat," ucap M Yasin.

Komisaris Utama PT An Namiroh Travelindo, Nyai Hj Jauhari Said, menjelaskan PT An Namiroh Travelindo sendiri sudah beroperasi selama 23 tahun dan sudah mengantarkan ratusan ribu tamu Allah dan tidak ada satupun yang ditelantarkan hingga sekarang ini.

Dikatakan Jauhari Said, tujuan pendirian PT An Namiroh Travelindo termasuk perwakilan di Nganjuk berbeda dengan kompetitor lainnya.

Ini dikarenakan pendirian PT An Namiroh bukan berorientasi pada profit.

"Kami mendahulukan ibadah daripada harta benda. Sebagian keuntungan kami diperuntukkan bagi pembangunan masjid, madrasah, dan pondok pesantren," kata Jauhari Said.

Sedangkan Direktur Utama PT An Namiroh Travelindo Perwakilan Nganjuk, Ali Ichsan mengatakan, PT An Namiroh telah dipercaya oleh ratusan ribu tamu Allah.

Sebagai perusahaan travel umroh dan haji, pihaknya siap memberikan solusi agar ibadah dari umat Islam di Nganjuk bisa segera terlaksana tanpa antre.

"Yang jelas, kami akan memberikan pelayanan terbaik buat tamu-tamunya Allah. Ini juga sebagai bentuk komitmen kami untuk selalu memudahkan dan lebih dekat dengan jamaah," tutur Ali Ichsan.