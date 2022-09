Biodata Reza Gunawan Suami Novelis Dee Lestari yang Meninggal Karena Stroke, ini Profesinya

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Reza Gunawan, suami novelis Dewi Lestari atau Dee Lestari, yang meninggal dunia hari ini (6/9/2022).

Kabar Reza Gunawan meninggal dunia diketahui dari cuitan Twitter Dipha Barus.

"Thank you mas Reza Gunawan, my guru, my big brother. Rest In Love my Guru," tulis Dipha.

Twit Dhipa kemudian dikomentari oleh salah satu keponakan laki-laki Reza Gunawan yang bernama Rey.

"God loves him so much. He was so strong, he has been fighting for this long. He's in rest now. I'm his nephew and I love him so much. Rest in Love, om Reza," tulis Rey.

Lantas, siapa sosok Reza Gunawan?

Reza Gunawan lahir pada 21 Januari 1976. Pria berusia 46 tahun ini menikah dengan Dee Lestari di Sydney, Australia pada 11 November 2008.

Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuan, Atisha Prajna Tiara.

Profesi Reza Gunawan

Reza Gunawan dikenal sebagai pakar penyembuhan holistik Indonesia.