Bacaan Tahlil dan Doa Arwah, Beserta Link Download Versi MP3 dan Aplikasi Android Gratis
Berikut ini bacaan tahlil dan doa arwah, lengkap link download versi MP3 dan aplikasi Android secara gratis.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Berikut ini bacaan tahlil dan doa arwah, lengkap link download versi MP3 dan aplikasi Android secara gratis.
Bacaan tahlil NU terdiri tawassul tahlil lengkap, yaitu membaca Al Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, para alim ulama, dan leluhur.
Selanjutnya membaca ayat-ayat Al Qur'an, istighfar, takbir, tahmid, sholawat dan diakhiri dengan doa tahlil atau doa arwah.
Sementara itu, kini bacaan tahlil dan doa arwah tak hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga ada dalam format MP3.
Yasin dan tahlil juga ada yang dalam bentuk aplikasi android di Hp.
Berikut selengkapnya.
Doa Tahlil Lengkap
1. Pengantar Al-Fatihah
اِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاَلِهِ وإِخْوَانِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَالأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالعُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ وَالمُصَنِّفِيْنَ المُخْلِصِيْنَ وَجَمِيْعِ المَلَائِكَةِ المُقَرَّبِيْنَ، ثُمَّ اِلَى جَمِيْعِ أَهْلِ القُبُوْرِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ إِلَى مَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَبَحْرِهَا خُصُوْصًا إِلَى آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَادِنَا وَجَدَّاتِنَا وَمَشَايِخِنَا وَمَشَايِخِ مَشَايِخِنَا وَأَسَاتِذَتِنَا وَأَسَاتِذَةِ أَسَاتِذَتِنَا وَلِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَلِمَنْ اجْتَمَعْنَا هَهُنَا بِسَبَبِهِ شَيْءٌ لِلهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ
Ila hadrotin nabiyi Shollallahu 'alaihi wasallam, wa alihi wa ikhwanihi minal anbiyaai wal mursaliin wal awliyaai wasyuhadaai washoolihiina washohaabati wattabi'iina wa al 'ulamaai al aamiliin wal mushonnifiina al mukhlisiina wa jamii'il malaaikatil muqarrabiin,