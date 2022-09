Maksimalkan Penggunaan Artificial Intelligence, UK Petra Datangkan Pakar dari Amerika Serikat

surya.co.id/zainal arif

Kuliah umum bertajuk Business of Engineering : A New Mindset for The Engineer of The Future bersama narasumber Agus Sudjianto PH D yang menjabat sebagai Executive Vice President-Head of Corporate Model Risk Wells Fargo (salah satu bank tertua papan atas di Amerika Serikat) di Amphitheater Gedung Q kampus UK Petra, Jumat (2/9/2022).