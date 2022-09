Transfer Liga Inggris: Chelsea Dapatkan Aubameyang Rp 208 Miliar, HERE WE GO

Aubameyang ke Chelsea, Here We Go

SURYA.co.id, - Chelsea berhasil mendapatkan Pierre Emerick Aubameyang dari Barcelona, HERE WE GO dari Fabrizio Romano, Kamis (1/9/2022).

Chelsea mendapatkan satu pemain anyar di masa deadline transfer Liga Inggris.

Satu pemain yang sudah dipastikan gabung adalah eks kapten Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang.

Kepastian gabungnya Aubameyang dikabarkan oleh jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano.

Romano juga sudah memberikan kalimat ciri khasnya yaitu HERE WE GO.

Dikabarkan, Chelsea harus merogoh kocek senilai Rp 14 Juta Euro atau setara dengan Rp 208 Miliar.

Barcelona - Trio Adama, Ferran Torres, dan Pierre-Emerick Aubameyang merayakan gol (FootballToday.com)

Tak cuma itu, The Blues juga memberikan Marcos Alonso menjadi bagian dari kesepakatan.

Gabungnya Aubameyang dari Chelsea bakal membuat pemain asal Gabon itu reuni dengan pelatihnya semasa di Borussia Dortmund yaitu Thomas Tuchel.

Auba gabung ke Barcelona pada pertengahan musim lalu usai Arsenal memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerjasama.

Penyerang asal Gabon itu sudah tampil sebanyak 19 kali bersama Blaugrana dan mencetak 12 gol dan 1 assist.