Ini Pesan KSAD Jenderal Dudung pada 1.149 Mahasiswa Baru Universitas Ciputra Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sebanyak 1149 mahasiswa baru Universitas Ciputra (UC) Surabaya mengikuti kegiatan O-week (masa orientasi) pada 29 Agustus - 3 September 2022.

Kegiatan bertajuk HORIZON We HOPE, We Rise, We Emblazon mengajarkan mahasiswa baru untuk memiliki harapan bagi masa depannya hingga berdampak bagi masyarakat.

Berbeda dengan kampus lain, UC berusaha menanamkan kepada mahasiswa sikap toleransi dalam keberagaman.

Hal itu ditujukan saat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr Dudung Abdulrachman SE MM menghadiri kegiatan O-week dihari ke-empat di Ciputra World Surabaya, Kamis (1/9/2022).

Jenderal Dudung mengatakan mahasiswa baru sebagai generasi penerus bangsa harus bersatu dan tidak mudah terpecah belah.

"Kalian harus bersikap kritis, tunjukan kepedulian kalian, jangan mudah terhasut apalagi perkembangan media sosial semakin pesat," ujarnya.

Ia juga sempat menceritakan cerita tentang masa kecilnya, di mana ia mengaku lahir dari keluarga yang sederhana.

"Saya dulu berjualan jajanan pasar seperti klepon. Karena perjuangan gigih dan tak kenal menyerah sampai akhirnya saya menjadi jendral," ungkapnya.

"Pesan saya, walaupun lahir dari keluarga yang kurang berkecukupan maka berjuanglah. Jangan putus asa," imbuhnya.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan, Prof Dra Jenny Lukito Setiawan MA PhD Psikolog mengatakan pemahaman tentang kebangsaan sangatlah penting bagi mahasiswa baru mengingat sudah mendekati momen pemilu 2024.

"Penting pemahaman kebangsaan ini, supaya mahasiswa tidak mudah terdoktrin dengan radikalisme, justru malah dapat memahami dan mensukseskannya," jelasnya.

"Termasuk memahami pentingnya integritas supaya terhindar dari prilaku korupsi. Korupsi tidak hanya tentang uang, tapi tentang waktu dan menunaikan tanggungjawab” tambahnya.

Satu di antara mahasiswa baru UC, Kevin Nathanael mengaku tak menyangka dapat bertemu dengan Jenderal Dudung.

"Banyak sekali yang saya dapat dari materi yang dipaparkan Jenderal Dudung. Intinya beliau berpesan agar kami dapat mempersiapkan diri seoptimal mungkin untuk menjadi generasi emas Indonesia," ungkapnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA