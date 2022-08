Viva Cosmetics Indonesia Jadi Official Make Up dan Hair Do di Front Row Paris 2022

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Viva Cosmetics resmi menjadi Official Make Up & Hair Do dalam kegiatan Front Row Paris 2022 yang diselenggarakan oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC).

Direktur Distribusi Viva Cosmetics Indonesia Timur Yusuf Wiharto menjelaskan, Viva Cosmetics yang merupakan kosmetik tertua di Indonesia sangat bangga dapat mensupport acara Front Row Paris 2022.

”Sebenarnya, kami nggak hanya mendukung Front Row Paris ini saja. Kami sejak tahun 1962 sampai sekarang selalu konsisten untuk support industri kreatif karena industri kreatif dan kosmetik harus saling

berdampingan,” kata Yusuf, Sabtu (27/8/2022).

Menurut Yusuf, pada tahun 2020-2021 saat awal-awal pandemi, kosmetik sempat mengalami penurunan hingga 80 persen.

Kemudian pada tahun 2022 ini pertumbuhannya masih stagnan.

”Jadi mau nggak mau kita harus bergandengan tangan agar menciptakan suatu mutual benefit,” ujar Yusuf.

Pihaknya berharap dengan ikut menjadi bagian dari Front Row Paris 2022 bisa membuat para desainer Indonesia dapat bersaing dengan para desainer luar negeri.

Selain itu, Viva Cosmetics juga dapat mempelajari tren-tren terkini seperti apa dan apa yang sedang diminati masyarakat sekarang. Tentunya hal tersebut tidak mudah.

”Karena slogan kami dari dulu adalah Viva Made In Indonesia Sesuai Untuk Daerah Tropis. Sehingga saat di Paris, kami harus mempelajari apa saja yang diperlukan agar dapat digunakan oleh masyarakat Eropa. Sebab, 30 model saat Front Row Paris nanti dari berbagai negara,” papar Yusuf.