Lirik Sholawat
LIRIK SHOLAWAT TARHIM, Dibaca Jelang Adzan Shubuh
Simak Lirik Sholawat Tarhim yang dibaca jelang adzan Shubuh, lengkap tulisan arab, latin dan terjemahan.
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik Sholawat Tarhim
SURYA.CO.ID - Simak Lirik Sholawat Tarhim yang dibaca jelang adzan Shubuh, lengkap tulisan arab, latin dan terjemahan.
Secara sejarah, Lirik Sholawat Tarhim pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1960 silam.
Melalui Studio Lokananta, Sholawat Tarhim pertama kali disiarkan di Radio Yasmara A.M Surabaya.
Adapun Sholawat Tarhim merupakan sholawat yang disusun oleh Mahmud Khalil al-Hussary.
Berikut Selengkapnya
Lirik Sholawat Tarhim
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ # يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْن # يَارَسُوْلَ اللهْ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ # يَانَاصِرَ اْلهُدَى # يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ # يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ # يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا
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