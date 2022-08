Harga Telur Ayam di Surabaya Capai Rp 31 Ribu per Kilogram, Begini Solusi dari Pemkot

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Hingga Kamis (25/8/2022) ini, terpantau harga telur ayam di Surabaya mencapai Rp 31 ribu per kilogram.

Terkait lonjakan harga telur tersebut, Pemkot Surabaya kini tengah melakukan sejumlah upaya menekan harga.

Tingginya harga telur terjadi di antaranya ada di Pasar Pucang Anom (Rp 32 ribu per kilogram), Pasar Wonokromo dan Pasar Kembang (Rp 30 ribu per kilogram) serta Pasar Balongsari (31 ribu per kilogram). Sedangkan rata-rata harga telur di seluruh pasar tradisional di Surabaya ada di angka Rp 29 ribu per kilogram.

”Naiknya tinggi sekali ya. Idealnya di bawah 25 ribu,” kata Rini, salah seorang pedagang di Pasar Pucang Anom.

Terkait dengan lonjakan tersebut, Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya, lewat operasi pasar.

“Sepertinya ini (kenaikan) tertinggi, tetapi saya sudah meminta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) melakukan pengecekan dan menggelar Operasi Pasar,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Kamis (25/8/2022).

Dengan menyediakan harga yang lebih terjangkau, operasi pasar diyakini dapat meredam lonjakan harga telur maupun bahan pokok yang lainnya.

“Agar tidak ada harga naik atau ketinggian, kami cari penyebabnya dan indikasinya, kenapa kok tiba-tiba naik secara mendadak begini,” jelas Cak Eri.

Nantinya, operasi pasar akan digelar di masing-masing kelurahan.

“Insya Allah kami lihat hari ini, karena masalah apa? Sehingga kita akan segera adakan operasi pasar,” ujar Cak Eri.