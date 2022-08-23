Lirik Sholawat Tarhim Dikumandangkan Jelang Adzan Subuh
Berikut ini Lirik Sholawat Tarhim, yang biasa dikumandangkan jelang adzan Subuh. Sekadar info, Sholawat Tarhim disusun oleh Mahmud Khalil al-Huss
Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Berikut ini Lirik Sholawat Tarhim, yang biasa dikumandangkan jelang adzan Subuh.
Sekadar info, Sholawat Tarhim disusun oleh Mahmud Khalil al-Hussary.
Sholawat Tarhim Pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1960 oleh Studio Lokananta dan disiarkan pertama kali oleh Radio Yasmara A.M Surabaya.
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ # يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْن # يَارَسُوْلَ اللهْ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ # يَانَاصِرَ اْلهُدَى # يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ # يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ # يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا
يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا نِلْتَ مَا نِلْتَ وَالأَنَامُ نِيَامْ
وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتَ الْإِمَامْ
وَاِلَى الْمُنْتَهَى رُفِعْتَ كَرِيْمًا وَ سَمِعْتَ نِدَاءً عَلَيْكَ السَّلَامْ
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