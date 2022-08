Biodata Ray Prasetya yang Nekat Cium BCL saat Manggung Bareng di Singapura, Drummer Berprestasi

SURYA.CO.ID - Berikut ini profil dan biodata Ray Prasetya, yang nekat cium Bunga Citra Lestari (BCL) saat manggung bareng di Singapura.

Biodata Ray Prasetya mulai diburu setelah aksinya cium BCL di atas panggung, viral di media sosial Instagram dan TikTok.

Dalam video yang beredar itu, Ray Prasetya terlihat sedang duet dengan BCL membawa lagu Aku dan Dirimu.

Ray Prasetya tampak sudah tak canggung berduet dengan BCL.

Ray Prasetya pun membuat heboh penonton ketika ia mengecum pipi BCL, ketika itu ia mengelabui BCL dengan menunjuk sesuatu.

Ketika BCL menoleh ke arah yang ditunjuk, Ray Prasetya langsung secara sigap mengecup pipi istri mendiang Ashraf Sinclair itu.

Aksi Ray lantas mendapat sorakan dari para penonton.

Sebelum konser hingga kehebohan Ray Prasetya mencium BCL terjadi, dalam unggahan Instagramnya, Ray sudah mengisyaratkan akan beduet dengan BCL.

Ia mengunggah foto bersama dengan BCL saat sedang bernyanyi.

"Will be performing on @bclsinclair first internasional concert 'Blossom'," kaya Ray dikutip Tribunnews.com, Senin (22/8/2022).