Rekap Hasil Liga Inggris, Top Skor: Striker Pinggiran Merajai, Klasemen: Arsenal Memimpin

SURYA.co.id I - Berikut hasil Liga Inggris 2022 - 2023 pekan ke-3 yang berlangsung Sabtu - Selasa (20 - 23 Agustus 2022), sebagaimana dikutip SURYA dari laman EPL.

Masih ada sisa satu pertandingan, Big Match Manchester United (MU) vs Liverpool yang akan berlangsung malam dini hari ini, Selasa (23/8/2022) pukul 02.00 WIB.

Di mana menonton siaran MU vs Liverpoool?

Duel MU vs Liverpoiol bisa disaksikan di O Channel dan live streaming Vidio.com (paket berlangganan).

Juga bisa diikuti melalui laporan langsung detik per detik pertandingan melalui Livescore.com, flash score atau google.livescore.com.

Striker Arsenal Gabriel Jesus merayakan gol bersama Arsenal di Liga Inggris (Arsenal)

Arsenal Memimpin klasemen

Arsenal sukses memenangi tiga laga beruntun, setelah memastikan kemenangan di pekan ketiga di kandang Bournemouth dengan skor 0 - 3.

Dengan kemenangan di markas Bournemouth di Stadion Dean Court, Sabtu (20/8/2022), Arsenal mencatat rekor sebagai satu-satunya tim yang bisa memetik kemenangan di tiga laga perdana.

Arsenal pun mengemas poin absolut 9 dan memipin puncak klasemen menggeser Manchester City (Mancity).

Newcastle United 3 - 3 Mancity

Juara bertahan Manchester City nyaris keok di kandang Newcastle United pada pekan ketiga Liga Inggris musim 2022-2023, Minggu (21/8/2022) malam WIB.

Manchester City sempat tertinggal 1 - 3. Beruntung Mancity punya Erling Haaland dan Bernardo Silva yang tampil menjadi penyelamat, dengan menyamakan kedudukan di babak kedua menjadi 3 - 3.