Photobook Jungkook BTS ala Drakula Ludes dalam 2 Menit di Weverse, Wajahnya Jadi Sorotan Fans

SURYA.CO.ID - Mengisi aktivitas individu, Jungkook BTS memilih untuk merilis photobook ala drakula beberapa waktu lalu.

Photobook yang bertajuk "Me, Myself & Jungkook 'Time Difference'" itu mulai bisa dipesan sejak Rabu (17/8/2022) lalu di Weverse Shop.

Namun, sejak hari pertama perilisan, photobook yang dibanderol seharga Rp 455 ribu itu habis terjual dalam dua menit saja.

Hal itu karena permintaan yang sangat besar dari penggemar, sehingga untuk Weverse Global, pesanan bisa langsung habis dalam dua menit.

Sementara, untuk Weverse USA, telah habis dalam 30 detik.

Melansir panncafe, pada media sosial Twitter, nama Jungkook BTS dan photobook miliknya, menempati hampir semua trending seperti, Sold Out, Time Difference, Jungkook Photobook, Already Sold Out, Jeon Jungkook, Me, Myself & Jungkook.

Bahkan, keywords itu viral dengan lebih dari satu juta tweet.

Karena penjualan pre-order yang cepat, penggemar terus meminta lebih banyak stok ulang dan photobooknya seharusnya sudah dicetak dalam jumlah tak terbatas.

Itu tersedia untuk pre-order sekali lagi di toko-toko Weverse lagi karena permintaan besar-besaran, dan sekali lagi terjual habis dengan sangat cepat. Sudah tiga kali restock hari ini.

Penggemar juga memberikan komentar serta alasan mengapa photobook Jungkook BTS sangat laris.