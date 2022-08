Jadwal Liga Inggris Pekan 3, Siaran Langsung SCTV, Prediksi Bounemouth vs Arsenal: H2H 1-9

SURYA.co.id I Liga Inggris 2022 - 2023 pekan ke-3 akan digelar Sabtu-Minggu dan Selasa, tanggal 20 - 21 dan 23 Agustustus 2022.

Liga Ingggris 2023 pekan ketiga, di hari pertama Sabtu (20/8/2022) ada menyajikan lima pertandingan. Empat pertandingan digelar serentak pukul 21.00 WIB.

Terdiri Crystal Palace vs Aston Villa, Everton vs Nottingham Forest, Fulham vs Brentford, Leicester City vs Southampton, dan AFC Bournemouth vs Arsenal

Sedang di hari kedua, Minggu (20/8/2022) akan digelar tiga pertandingan.

Satu pertandingan lainnya, big match Manchester United (MU) vs Liverpool akan digelar Senin malam waktu setempat atau pukul 02.00 WIB, Selasa (23/8/2022).

Jadwal Lengkap Liga Inggris pekan ke-3 tersedia di bagian akhir artikel.

Dimana nonton siaran langsung Liga Inggris?

Semua pertandingan Liga Inggris bisa ditonton di:

Siaran langsung TV Ochanel

Live Streaming Vidio.com (paket berlangganan).

Juga bisa diikuti dalam laporan Livescore di Livescore.com, Google Livescore, atau Flashscore.

Khusus SCTV akan menayangkan dua pertandingan pilihan.

Belum ada konfirmasi, pertandingan mana yang akan di pilihnya.

Kemungkinan besar SCTV akan menayangkan siaran langsung Bournemouth vs Arsenal, Sabtu - pukul 23.30 dan New Castle vs Mancity Minggu - pukul 22.30 WIB.