Siaran Langsung Liga Inggris, SCTV 22.30 WIB, Chelsea vs Tottenham, Ujian Pertama Dua Kandidat Juara

Jadwal siaran Liga Inggris, Chelsea vs Tottenham Hotspur, siaran langsung SCTV, malam ini pukul 22.30 WIB.

SURYA.co.id I Duel big match Liga Inggris 2022-2023 tersaji di pekan ke-2, antara Chelsea dan Tottenham Hotspur, yang merupakan dua tim pemburu gelar juara musim ini.

Duel Chelsea vs Tottenham Hotspur disiarkan langsung SCTV malam ini, pukul 22.30 WIB.

Duel Chelsea vs Tottenham Hotspur juga bisa disaksikan di OChanel dan Live streaming vidio.com.

Juga bisa diikuti melalui laporan detik per detik pertandingan di Livescore.com.

Vidio Latihan Chelsea jelang duel dengan Tottenham Hotspur:

Dikutip SURYA dari Livescore.com, Pelatih Chelsea Thomas Tuchel dan Pelattih Tottenham Hotspur Anthonio Conte, sama-sama mengincar gelar musim ini.

Chelsea telah beberapa tahun kehilangan gelar juara Liga Inggris. Gelar itu dirampas Manchester City dan Liverpool. Dan pada tiga musim terakhir, gelar Liga Inggris dikuasai Manchester City.

Tottenham Hotspur musim ini berani mengincar gelar juara, setelah Antonio Conte yang didatangkan pertengahan musim lalu, berhasil mengerek prestasi Spurs hingga finis urutan empat di akhir kompetisi.

Dengan hasil itu, Spurs berhasil mendapatkan tiket Liga Champions.

Memasuki musim 2022-2023, Tottenham Hotspur memberi dukungan penuh pada Conte untuk melakukan upgrade tim besar-besaran, dengan target Liga Inggris dan Liga Champions.

Malam ini, Conte akan mendapatkan ujian pertama, menjalani laga di kandang tim kandidat juara lainnya, Chelsea.

Chelsea versus Tottenham adalah pertandingan yang selalu penuh dengan intrik.