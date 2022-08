BIODATA V BTS yang Tempati Posisi Tertinggi di Billboard, Penjualan Lagu Digitalnya Paling Laris

SURYA.CO.ID - Inilah biodata terbaru V BTS yang kini menempati posisi tertinggi di chart Billboard, dengan penjualan lagu digital paling laris.

V BTS menjadi salah satu solois pria Korea yang memperoleh peringkat tertinggi di chart Billboard lantaran penjualan lagu digitalnya disebut paling laris sepanjang 2022.

Melansir Naver, V BTS memuncaki penjualan tertinggi Billboar pada paruh pertama 2022 dengan lagu "Christmas Tree", yang menjadi OST drama Korea "Our Beloved Summer".

Meski begitu, V BTS tidak menempati peringkat pertama. Dia berada pada peringkat ketiga. Satu peringkat di bawah BTS.

Sementara pada peringkat pertama diduduki oleh Nicki Minaj dengan singel "Do We Have A Problem? (feat. Lil Baby)".

Singel itu, tercatat mendapat penjualan sebasar 48 ribu copy.

BTS dengan "Yet To COme" mencatat penjualan 41.800 copy. Sementara "Christmas Tree" oleh V BTS terjual 23.500 copy.

Ini merupakan prestasi luar biasa bagi solois Korea karena memiliki 3 rekor penjualan digital tertinggi di Billboard Amerika Serikat.

Biodata V BTS

V BTS atau Kim Tae Hyung lahir di Daegu, Korea Selatan, pada 30 Desember 1995, tahun ini usianya 25 tahun.