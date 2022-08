273 Prajurit Muda Lulus Jadi Pasukan Marinir di Malang, Dankormar Resmi Sematkan Baret Ungu

SURYA.co.id - Ratusan prajurit muda telah berhasil menjadi pasukan marinir, mereka resmi menyandang baret ungu.

Dilansir Surya Militer dari Facebook marinir TNI AL, Dankormar menyematkan Baret Ungu kepada 273 prajurit Muda Korps Marinir (25 Perwira Remaja Angkatan LXVII dan 248 Tamtama Remaja Angkatan XLI/I), di pantai Baruna Kondang Iwak, Kec.Donomulyo, Malang. Jumat (05/08/2022).

Dalam Sambutannya, Dankormar mengucapkan selamat kepada para Perwira Remaja Korps Marinir kalian telah dapat menyelesaikan tugas belajar kalian di AAL dengan baik.

Dankormar juga mengucapkan selamat kepada Tamtama Remaja yang kini resmi bergabung sebagai Prajurit muda Korps Marinir.

Lebih lanjut, Dankormar menyampaikan bahwa upacara pembaretan merupakan acara tradisi, yang merupakan pembinaan mental menumbuhkan rasa cinta Korps, baret ini bukan hanya sebuah simbol, tapi mempunyai makna yang lebih mendalam maka dari itu saya harapkan kalian dapat menjaga sikap tingkah laku dan perbuatan kalian kedepannya sebagai Prajurit Marinir.

"Korps Marinir sejatinya adalah pasukan pendarat, kita dituntut untuk mampu bertempur dan nyawa sebagai taruhannya, saya dituntut untuk menempa kalian menjadi prajurit yang militan dan tidak cengeng, saya ucapkan selamat bergabung, kita dituntut untuk dapat mempertahankan kedaulatan NKRI, siapkan dirimu, untuk menjadi prajurit yang militan dan profesional, jadilah kalian sebagai Prajurit-prajurit yang tangguh", tegasnya.

Hadir dan turut menyematkan Baret Ungu yaitu Danpasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Suherlan, Dankodikmar Brigjen TNI (Mar) Ili Dasili, Dankolatmar Kolonel Marinir I Made Sukada, Asintel Dankormar Kolonel Marinir Ena Sulaksana, Kadispen Kormar Kolonel Marinir Kakung Priyambodo, Danlanmar Surabaya Kolonel Marinir Idi Rizaldi, , Kadepmar AAL Kolonel Marinir Bambang Dilianto, Danpusdikif Kolonel Marinir Rino Rianto dan para Asisten Danpasmar 2 serta para Dankolak/Satlak Pasmar 2.

Pasukan Baret Ungu Marinir Makin Sangar

Pasukan baret ungu marinir makin sangar, mereka menggelar latihan pengintaian dan pertempuran bersama dengan US SOCPAC.

Melansir dari instagram @marinir_tni_al, untuk meningkatkan kemampuan bertempur prajurit, Batalyon Intai Amfibi 1 Marinir (Yontaifib 1 Mar) mengasah kemampuan ilmu pengintaian darat dengan melaksanakan latihan bersama (latma) The Millitary to Millitary Connection (M2MC) 2022 Torchlight dengan United States Special Operations Command Pacific (US SOCPAC) bertempat di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Sentul, Bogor, Jawa Barat. Jum'at (20/05/2022).