Petrophoria 50, Peluncuran 3 Produk Baru Petrokimia Gresik Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

SURYA.CO.ID, GRESIK - Hari Kemerdekaan RI ke-77 menjadi momentum penting bagi Petrokimia Gresik untuk memperkuat komitmen menjaga ketahanan pangan nasional. Yaitu dengan meluncurkan tiga produk pupuk baru yang merupakan bentuk kontribusi Petrokimia Gresik untuk kemajuan pertanian di Indonesia.

Tiga pupuk tersebut masing-masing Petro ZA Plus, Phosgreen, dan pupuk organik Petroganik Premium. Peluncuran ditandai dengan penandatanganan ketiga kemasan pupuk oleh jajaran Board of Directors (BOD) dalam acara 'Petrophoria 50: Beyond Infinity' di Gresik.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo mengatakan, tiga produk baru itu merupakan bentuk kontribusi Petrokimia Gresik untuk kemajuan pertanian di Indonesia dan dalam upaya bersama menjaga ketahanan pangan nasional.

"Pupuk ini menjadi alternatif substitusi bagi petani yang membutuhkan produk ZA, SP-36 dan Petroganik yang saat ini sudah tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022," kata Dwi Satriyo.

Menurut Dwi Satriyo, pupuk Petro ZA Plus yang diluncurkan berbentuk kristal dan berwarna hijau, memiliki kandungan Nitrogen (N) 21 persen, Sulfur (S) 24 persen, Zinc (Zn) 1000 ppm. "Keunggulan pupuk ini mampu memacu pertumbuhan jumlah anakan, tinggi tanaman, jumlah daun dan menjadikan warna daun nampak lebih hijau," jelas Dwi Satriyo.

Selain itu, varian pupuk ini diklaim bisa meningkatkan mutu hasil panen dengan memperbaiki warna, aroma, rasa, dan besar buah serta umbi.

“Kita telah melakukan uji efektivitas bersama Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Hasil penggunaan Petro ZA Plus pada bawang merah terbukti mampu meningkatkan jumlah panen sehingga membawa keuntungan bagi petani,” imbuhnya.

Bagi Petrokimia Gresik, kehadiran ketiga produk baru itu semakin memperkuat posisi perusahaan sebagai produsen pupuk terlengkap di Asia Tenggara. Dan menambah daftar panjang dari produk baru yang dilaunching pada momen Golden Anniversary perusahaan tahun ini.

Tahun ini Petrokimia Gresik juga telah meresmikan pabrik pupuk majemuk Granul Phonska Alam. Di mana melalui produk ini, Petrokimia Gresik menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi pupuk NPK untuk pertanian organik.

“Semangat inovasi dan kepeloporan ini tidak lepas dari pondasi kuat yang dibangun oleh para founding fathers perusahaan. Semangat ini terus dibawa Petrokimia Gresik dalam berkarya, mengatasi hambatan dan melampaui tantangan ke depan,” paparnya.

Berikutnya melalui Phosgreen, Petrokimia Gresik melahirkan pupuk baru dengan kandungan Fosfat dan Kalsium serta Magnesium. Pupuk ini berfungsi memacu pertumbuhan akar, pembentukan bunga, serta meningkatkan ketahanan hasil panen, sehingga mengurangi penyusutan selama penyimpanan.

Phosgreen juga diperkaya dengan tambahan unsur hara Sulfur yang dapat meningkatkan mutu hasil panen. “Pupuk ini dapat menggantikan peran pupuk SP-36 yang selama ini dibutuhkan petani,” jelasnya.

Sementara pupuk Petroganik Premium akan menjadi solusi kebutuhan pupuk organik petani. Kandungan C-organik yang tinggi menjadikan pupuk berbentuk granul ini mampu memperbaiki struktur dan tata udara tanah dengan lebih optimal, sehingga penyerapan unsur hara oleh akar menjadi lebih baik. "Pupuk ini cocok untuk semua jenis tanah dan jenis tanaman," imbuhnya. ****