LIGA INGGRIS - Chelsea Pulangkan Timo Werner ke RB Leipzig, HERE WE GO

SURYA.co.id, - Striker Chelsea, Timo Werner dikabarkan telah sepakat untuk pulang ke RB Leipzig, akhiri dua tahun bersama Chelsea, Minggu (7/8/2022).

Kesepakatan Timo Werner untuk kembali ke RB Leipzig dikabarkan oleh jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano.

"Leipzig akan merekrut Timo Werner dari Chelsea, HERE WE GO! Diberitahu itu akan menjadi kesepakatan permanen dan BUKAN pinjaman. Werner ingin meninggalkan Chelsea. ️

Panggilan pertama @Plettigoal hari ini, sekarang detail terakhir sedang dibahas - selesai, persyaratan pribadi disepakati sejak 1 bulan lalu."

Timo Werner (Instagram: Chelsea)

Seperti yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Timo Werner akan meninggalkan Chelsea secara permanen.

Sebelumnya memang rumor kepindahan Timo Werner sudah berhembus kencang.

Werner bahkan sudah tak berada di skuad Chelsea saat bertandang melawan Everton di pekan pertama Liga Inggris, Sabtu (6/8/2022) malam.

Penyerang asal Jerman itu sudah dikaitkan dengan Juventus, Real Madrid, Newcastle United, Borussia Dortmund, hingga RB Leipzig.

Namun sepertinya, Werner harus kembali ke klub yang membesarkan namanya tersebut.

Adapun, Timo Werner mengakhiri masa baktinya di Chelsea usai 2 musim membela The Blues.