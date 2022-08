Biodata Alfeandra Dewangga Pemain PSIS Semarang yang Disorot Gara-gara Selingkuh

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Alfeandra Dewangga, pemain PSIS Semarang yang jadi sorotan gara-gara dugaan selingkuh.

Kabar perselingkuhan Alfeandra Dewangga berhembus dari tunangannya, Vivi Novika.

Diketahui pemain PSIS Alfeandra Dewangga sempat melamar Selebgram Vivi Novika, pada awal bulan Ramadan 2022.

Vivi Novinka mengaku hubungannya dengan Alfeandra Dewangga ternyata harus berakhir Juli 2022.

Alfeandra Dewangga diketahui telah menghapus semua foti Vivi Novinka dari akun Instagramnya @alfeandradewangga.

Vivi Novinka akhirnya membongkar hubungannya dengan Alfeandra Dewangga kandas karena ada orang ketiga, pada awal Agustus 2022.

"I recovery my self dari kemarin banyak banget yang nungguin klarifikasi, jujur gamau banget begini tapi it should be. I have done with my ex (aku sudah selesai dengan mantanku, Dewangga)," tulis @viviinovika.

"Sejak July kemarin aku emang down banget, karena memang ada yang namanya perselingkuhan, Ya ku kira hanya sebatas malam itu ternyata berketerusan (ini bahkan dia menjalani 2 hubungan sekaligus dan aku tahu)," lanjut Vivi.

"Sebenarnya aku udah di tahap 'mau lu minum, main LC, gua gak papa yang penting jujur, jaga diri apalagi LDR," tambah Vivi.

Vivi Novika ungkap alasan putus dari Alfeandra Dewangga (Instagram @viviinovika)

Lebih lanjut, Vivi membongkar isi voice note wanita yang diduga kekasih baru Dewangga.