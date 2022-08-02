Lirik Sholawat

Lirik Adfaita Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan, Viral di TikTok

Berikut Lirik Adfaita lengkap tulisan arab, latin, dan terjemahan Indonesia. Viral di TikTok.

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Musahadah
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SURYA.co.id
Lirik Sholawat Adfaita 'Alal Khusnil `Bbqa Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia 

SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Adfaita lengkap tulisan arab, latin, dan terjemahan Indonesia. Viral di TikTok.

Seperti diketahui, Adfaita merupakan syair populer.

Lirik Adfaita sendiri sempat Viral di TikTok dengan tagar Lirik Sholawat.

Syair Adfaita sendiri memiliki makna doa kepada Allah SWT agar memiliki akhlak atau perilaku yang baik, seperti Nabi Muhammad SAW.

Berikut lirik lengkapnya.

Adfaita Tulisan Arab

اَضْفَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَا - فَالْوَرْدُ تَضَوَّعَ واعْتَنَقَا
حَسِّنْ يَارَبُّ لَنَا الخُلُقَا - طَهِرْهُ فَلَايَحْوَى نَزَقَا

اَضْفَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبْقَا - فَالْوَرْدُ تَضَوَّعَ واعْتَنَقَا
حَسِّنْ يَارَبُّ لَنَا الخُلُقَا - طَهِرْهُ فَلَايَحْوَى نَزَقَا

وَاجْعَلْهُ يُقَلِّدُ فِى حَبْرٍ - لِلْهَادِ فِى حُسْنِ لالخُلُقَا
حَسِّنْ يَارَبُّ لَنَا الخُلُقَا - فَالْعَبْدُ بِاَخُلَاقٍ سَبَقَا

فِى جَنَّةِخُلْدِ مَّقْعَدُهُ - فِى قُرْبِكَ أَحْمَدُمُلْتَحِقَا
مَن كَانَ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ - سَيَكُوْنُ الْاَقْرَبَ فِى الرُّفَقَا

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