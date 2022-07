Mahasiswa FK UNAIR Angkatan 2020 Beri Pengobatan Gratis kepada Masyarakat Pacet Mojokerto

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 250 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK UNAIR) angkatan 2020 menggelar acara pengobatan gratis kepada masyarakat di Desa Bendunganjati, Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Berlokasi di Madrasah Tsanawiyah Unggulan Hikmatul Amanah, mahasiswa melakukan pemeriksaan kesehatan sejak pagi hingga sore hari.

Wakil Ketua Bakti Sosial, Muhammad Akbar menuturkan, kegiatan ini merupakan puncak acara Bakti Sosial Angkatan 2020 yang digelar sejak bulan Mei kemarin.

"Ini merupakan kegiatan baksos rutin untuk mahasiswa FK UNAIR semester 4. Tema yang diangkat untuk angkatan kami adalah Clonidine (Clavicle in Action to Help Community in Need) 2022," ujar Akbar sapaan akrabnya kepada SURYA.co.id, Minggu (31/7/2022).

Selain pemeriksaan kesehatan, warga yang perlu mendapatkan obat. Juga bisa melakukan cek gula darah, kolesterol dan swab.

Dalam hal ini mahasiswa juga menggandeng 10 dokter yang tak lain adalah dosen FK UNAIR sebagai pelayan kesehatan utama dan membimbing mahasiswa.

"Misalnya anamnesis atau wawancara dengan pasien, melakukan pemeriksaan fisik, memberikan resep obat dan swab dilakukan oleh dokter. Dokter juga yang mengawasi kami menyiapkan obat," jelasnya.

Sementara mahasiswa bertugas sebagai pendamping anamnesis. Mahasiswa juga yang melakukan pemeriksaan tensi, cek gula darah dan kolesterol.

Melakukan pekerjaan yang sifatnya administratif.