Lirik Sholawat

Lirik Lakum Busyro Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia

Berikut Lirik Lakum Busyro lengkap tulisan Arab, Latin dan terjemahan bahasa Indonesia.

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik Lagu Lakum Busyro 

SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Lakum Busyro lengkap tulisan Arab, Latin dan terjemahan bahasa Indonesia.

Meski populer dengan tagar Lirik Sholawat, Lakum Busyro bukanlah lirik Sholawat.

Tetapi Lakum Busyro merupakan qasidah yang berisi pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW.

Berikut lirik lengkapnya.

Lakum Busyro

لکم بشری الإجابة والقبول من المولی بواسطة الرسول
Lakum busyrôl ijâbati wal qobûli minal maulâ biwâsithotir-rosûli

دعی داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلی الفضل الجزيل
Dâ’â dâ’îl ‘inâyati fastajabtum wa bâdartum ilâl fadl-lil jazîli

لکم بشری الإجابة والقبول من المولی بواسطة الرسول
Lakum busyrôl ijâbati wal qobûli minal maulâ biwâsithotir-rosûli

دعی داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلی الفضل الجزيل
Dâ’â dâ’îl ‘inâyati fastajabtum wa bâdartum ilâl fadl-lil jazîli

وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فگان الوصل فائدة الوصول
Wa sholtum fajtama’tum wattasholtum fakânal washlu fâ-idatul wushûli

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Lirik Sholawat
lakum busyro
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