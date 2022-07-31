Lirik Sholawat
Lirik Lakum Busyro Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia
Berikut Lirik Lakum Busyro lengkap tulisan Arab, Latin dan terjemahan bahasa Indonesia.
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Lakum Busyro lengkap tulisan Arab, Latin dan terjemahan bahasa Indonesia.
Meski populer dengan tagar Lirik Sholawat, Lakum Busyro bukanlah lirik Sholawat.
Tetapi Lakum Busyro merupakan qasidah yang berisi pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW.
Berikut lirik lengkapnya.
Lakum Busyro
لکم بشری الإجابة والقبول من المولی بواسطة الرسول
Lakum busyrôl ijâbati wal qobûli minal maulâ biwâsithotir-rosûli
دعی داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلی الفضل الجزيل
Dâ’â dâ’îl ‘inâyati fastajabtum wa bâdartum ilâl fadl-lil jazîli
لکم بشری الإجابة والقبول من المولی بواسطة الرسول
Lakum busyrôl ijâbati wal qobûli minal maulâ biwâsithotir-rosûli
دعی داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلی الفضل الجزيل
Dâ’â dâ’îl ‘inâyati fastajabtum wa bâdartum ilâl fadl-lil jazîli
وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فگان الوصل فائدة الوصول
Wa sholtum fajtama’tum wattasholtum fakânal washlu fâ-idatul wushûli
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