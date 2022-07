Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 H 2022 Bahasa Inggris, Cocok Dikirm via WhatsApp

SURYA.CO.ID - Sontek ucapan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 H 2022 bahasa Inggris yang cocok dikirim via WhatsApp berikut ini.

Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 H yang jatuh pada Sabtu (30/7/2022) mendatang, tak ada salahnya menyiapkan ucapan yang manis dan penuh makna.

Selain dalam bahasa Indoensia, Anda juga bisa mengirim ucapan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 H 2022 dalam bahasa Inggris.

Untaian kata yang indah ini cocok dikirimkan via WhatsApp kepada orang terkasih, mulai dari orang tua, kerabat, teman, hingga rekan kerja.

Berikut kumpulan ucapan Tahun Baru Islam dalam bahasa Inggris beserta artinya yang bisa dijadikan sebagai referensi melansir Tribunnews.

1. I pray for your and your family's happiness and well-being. May you all have an amazing year ahead. Happy New Hijri Year!

Saya berdoa untuk kebahagiaan dan kesejahteraan Anda dan keluarga Anda. Semoga Anda semua memiliki tahun yang luar biasa ke depan. Selamat Tahun Baru Islam!

2. May Allah shower you with gifts of love, bravery, wisdom, contentment, health, patience and cleanliness. Happy New Hijri Year!

Semoga Allah melimpahkan cinta, keberanian, kebijaksanaan, kepuasan, kesehatan, kesabaran dan kebersihan padamu. Selamat Tahun Baru Islam!

3. As the Hijri New Year begins, let us pray that it will be a year full of peace, and happiness. May Allah bless you throughout the new year.