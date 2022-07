JADWAL Tayang In The SOOP: Friendcation Ada V BTS hingga Park Seo Joon, Lengkap dengan Cara Nonton

Hari yang ditunggu ARMY tiba! Hari ini, Jumat (22/7/2022), In The SOOP: Friendcation tayang perdana di Disney+ Hotstar pukul 23.00 KST atau 21.00 WIB.

SURYA.CO.ID - Hari yang ditunggu ARMY akhirnya tiba! Hari ini, Jumat (22/7/2022), serial In The SOOP: Friendcation tayang perdana.

Serial In The SOOP: Friendcation merupakan spin-off dari In The SOOP yang dibintangi BTS selama dua season sebelumnya.

In The SOOP: Friendcation akan tayang di Disney+ Hotstar pada pukul 23.00 KST atau 21.00 WIB.

Melansir sebuah media Korea Selatan, pada episode pertama In The SOOP: Friendcation akan menanyangkan perjalanan V BTS, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik, dan Peakboy.

Mereka berlima akan melakukan perjalanan ke Goseong, Gangwon-do, setelah tiga tahun berteman.

Seperti diberitakan sebelumnya, In The SOOP: Friendcation akan kembali ditayangkan oleh JTBC dan dibintangi oleh Wooga Squad.

Dalam series terbaru bertajuk In The SOOP: Friendcation, Wooga Squad akan melakukan perjalanan liburan bersama selama empat hari.

Tak hanya itu, seperti pada series sebelumnya In The SOOP:Friendcation akan menampilkan sisi lain dari pertemanan yang dijalin oleh anggota Wooga Squad.

Paling baru, HYBE telah merilis poster pertama yang menginformasikan mengenai jadwal tayang series tersebut dan cara penonton global bisa melihatnya.

In the SOOP: Friendcation akan tayang perdana pada 22 Juli mendatang di JTBC pukul 9 malam (KST) dan Disney+ pukul 11 ​​malam (KST).