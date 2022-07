3 Konten BTS Akan Tayang di Disney+ Hotstar, ARMY Catat Tanggal Tayangnya!

SURYA.CO.ID - Jika ada pemilihan penggemar paling beruntung, mungkin saja ARMY akan masuk satu di antaranya.

Bagaimana tidak beruntung, sejak awal debut BTS hinhga saat ini, ARMY selalu dimanjakan dengan beragam konten serta kesempatan berinteraksi dengan idolanya.

Paling baru, BTS bekerja sama dengan Disney+ Hotstar, akan merilis konten milik grup idol asal Korea Selatan itu yang bertajuk "BTS PTD on Stage LA".

Sebelumnya, konten konser BTS di luar negeri hanya bisa didapat ARMY dengan membelinya di Weverse dan akan tayang beberapa episode.

Kini, ARMY seperti diberikan kemudahan. Karena konten tersebut sudah bisa dinikmati hanya dengan berlangganan Disney+ Hotstar.

Tak hanya satu, BTS akan menghadirkan tiga konten di Disney+ Hotstar di antaranya, "BTS PTD on Stage LA", "In The SOOP: Friendcation", dan "BTS MONUMENTS: Beyond the Star".

Konten-konten dapat terwujud setelah HYBE menandatangani kontrak kerja sama dengan The Walt Disney Company APAC.

Melansir Instagram fanbase BTS MONUMENTS merupakan program dokumenter yang merekam sejarah BTS sejak debut hingga saat ini.

Konten tersebut akan berisi berbagai hal tentang BTS. Mulai dari musik, video, persepsi member berada di posisi saat ini, keseharian mereka, hingga pemikiran soal rencana masa depan.

Konten ini akan dirilis di Disney+ Hotstar pada 2023 mendatang.