Lirik Sholawat

Lirik Assalamualaik Zainal Anbiya Lengkap Teks Arab, Latin dan Artinya

Berikut lirik Assalamualaik Zainal Anbiya tulisan Arab, latin dan artinya

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
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Lirik Assalamualaik Zainal Anbiya lengkap teks arab, latin dan terjemahan 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Assalamualaik Zainal Anbiya dengan teks Arab, latin dan artinya.

Sekedar diketahui, lantunan syair Assalamualaik Zainal Anbiya bukanlah lirik sholawat. Kandungan maknanya merupakan pujian-pujian pada Nabi Muhammad SAW.

Simak lirik Assalamualaik Zainal Anbiya versi Syech bin Abdul Qadir Assegaf selengkapnya berikut:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ زَيْنَ الأَنْبِيَاء
Assalamu’alaik Zainal Anbiya

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَتْقَى الأَتْقِيَاء
Assalamu’alaik Atqol Atqiya

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ زَيْنَ الأَنْبِيَاء
Assalamu’alaik Zainal Anbiya

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ
Assalamu’alaik Assalamu’alaik

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ   أَحْمَدْ يَاحَبِيْبِي
Assalamu’alaik Ahmad Yaa Habiibi 

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ   طَـهَ يَا طَبِيْبِي
Assalamu’alaik Tooha Yaa Tobiibi

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ   أَحْمَدْ يَاحَبِيْبِي
Assalamu’alaik Ahmad Yaa Habiibi 

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Lirik Sholawat
Assalamualaik
Zainal Anbiya
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surabaya.tribunnews.com
Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf

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