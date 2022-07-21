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Lirik Assalamualaik Zainal Anbiya Lengkap Teks Arab, Latin dan Artinya
Berikut lirik Assalamualaik Zainal Anbiya tulisan Arab, latin dan artinya
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Assalamualaik Zainal Anbiya dengan teks Arab, latin dan artinya.
Sekedar diketahui, lantunan syair Assalamualaik Zainal Anbiya bukanlah lirik sholawat. Kandungan maknanya merupakan pujian-pujian pada Nabi Muhammad SAW.
Simak lirik Assalamualaik Zainal Anbiya versi Syech bin Abdul Qadir Assegaf selengkapnya berikut:
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ زَيْنَ الأَنْبِيَاء
Assalamu’alaik Zainal Anbiya
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَتْقَى الأَتْقِيَاء
Assalamu’alaik Atqol Atqiya
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ زَيْنَ الأَنْبِيَاء
Assalamu’alaik Zainal Anbiya
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ
Assalamu’alaik Assalamu’alaik
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَحْمَدْ يَاحَبِيْبِي
Assalamu’alaik Ahmad Yaa Habiibi
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ طَـهَ يَا طَبِيْبِي
Assalamu’alaik Tooha Yaa Tobiibi
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَحْمَدْ يَاحَبِيْبِي
Assalamu’alaik Ahmad Yaa Habiibi
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