CARA RAHASIA Bikin Chat WhatsApp Centang Satu Padahal Sudah Dibaca: Pakai WhatsApp GB, Ini Caranya

Ada cara rahasia bikin chat WhatsApp centang satu padahal sudah dibaca.

Tips ini cocok diaplikasikan saat tidak ingin diganggu. Cara membuat chat WhatsApp centang satu pun terbilang mudah.

Salah satunya menggunakan aplikasi WhatsApp GB. Aplikasi ini menyediakan fitur centang satu meski chat sudah dibuka oleh penerima, tentunya akan sayang jika dilewatkan.

berikut uraian selengkapnya.

1. Pertama, download aplikasi WhatsApp GB.

2. Setelah sukses mengunduh aplikasi, registrasikan nomor WA yang kamu gunakan.

3. Tampilan WhatsApp GB akan keluar menyerupai tampilan WhatsApp.

4. Jika sudah, pilih titik 3 di pojok kanan atas dan pilih bagian privacy.

5. Lalu ubah pilihan 'Blue Ticks' menjadi 'Hide for contacts' dan 'Hide for group'.

6. Selanjutnya, pilih tulisan 'Second Tick' dan ubah ikon itu menjadi 'Hide for contacts' dan 'Hide for group'.