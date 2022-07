Deretan Teman Selebriti J-Hope BTS Hadiri Pre-release Party, Ada Tiger JK hingga Taeyang BIGBANG

J-Hope akhirnya resmi debut album solo pertamanya hari ini, Jumat (15/7/2022) dengan judul "Jack In The Box".

SURYA.CO.ID - J-Hope BTS diketahui menggelar pesta pre-release "Jack in The Box" sebelum resmi dirilis hari ini, Jumat (15/7/2022).

Dalam pesta pre-release "Jack in The Box" yang digelar di lantai 19 Gedung HYBE Labels, J-Hope turut mengundang sejumlah selebriti, untuk dapat mendengarkan langsung lagu-lagu baru dalam debut album solonya.

Tak hanya satu atau dua, total ada sekitar puluhan selebriti yang tertangkap kamera turut hadir dan memeriahkan pesta pre-release album baru J-Hope.

Baca juga: J-Hope BTS Tampilkan Sisi Lain di Debut Album Solo Jack In The Box, ARMY Makin Tak Sabar

Di antaranya ada, Jessi, HyunA, Dawn, Heize, Tiger JK, Yoon Mi Rae, Simon D, Woo Won Jae, LOCO, Coogie, Cha Eun Woo ASTRO, dan masih banyak lagi.

Di deretan tamu selebriti, juga ada Taeyang BIGBANG yang turut hadir dalam acara tersebut. Dia pun mengabadikan foto dalam box yang ada dalam acara tersebut bersama temannya yang lain.

Foto itu kemudian diunggah di Instagram pribadinya dengan menyelipkan caption, "With the old gang".

Melihat hal itu, penggemar mengaku terkejut dengan lingkaran pertemanan J-Hope yang selama ini tidak banyak diketahui.

Dalam situs obrolan penggemar Theqoo, J-Hope kemudian menjadi bahan perbincangan.

1. Wow, seperti yang diharapkan, J-Hope sangat keren dan hubungannya juga gila.

2. Zico juga ada di sana.