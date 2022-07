J-Hope BTS Tampilkan Sisi Lain di Debut Album Solo 'Jack In The Box', ARMY Makin Tak Sabar

SURYA.CO.ID - Jelang debut solo J-Hope BTS yang dijadwalkan pada, Jumat (15/7/2022), ARMY dibuat makin tak sabar.

Bagaimana tidak, setelah merilis salah satu single dalam album "Jack In The Box", More, pada beberapa waktu lalu, J-Hope kembali menggoda ARMY dengan merilis foto konsep untuk single Arson.

Dalam foto konsep yang dirilis, Minggu (10/7/2022), J-Hope memberikan tatapan tajam sambil mengenakan baju seakan habisa terbakar.

Itu juga yang ditunjukkan J-Hope BTS dalam unggaan terbaru Instagram pribadinya.

"I burned it all

(Aku membakar semuanya)," tulis J-Hope.

Pada unggahan selanjutnya, J-Hope mengatakan bahwa foto konsep yang dirilis masih ada lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah berkarya sebagai grup selama 9 tahun, BTS secara resmi akan memulai aktivitas individu.

Hal ini dimaksudkan agar para member dapat mengeksplor diri sendiri lebih baik lagi.

Meski saat ini anggota BTS tengah menjalani aktivitas individu, bukan berarti grup beranggotakan tujuh orang itu akan hiatus selamanya.

Guna menandai langkah baru BTS, J-Hope menjadi anggota pertama yanng debut solo dengan album "Jack In The Box".