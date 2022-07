BIODATA Park Eun Bin yang Bintangi 'Extraordinary Attorney Woo', Biaya Iklannya Naik 2 Kali Lipat

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Park Eun Bin yang bintangi drama Korea "Extraordinary Attorney Woo" dan diketahui menaikkan tarif iklannya.

Baru-baru ini drama Korea "Extraordinary Attorney Woo" menjadi perhatian dari masyarakat lantaran memiliki cerita yang hangat hingga memuncaki posisi teratas OTT di 17 negara.

Park Eun Bin, salah satu pemain dalam drama tersebut juga mendapat banyak perhatian dari masyarakat, bersamaan dengan drama yang dia mainkan.

Melansir Koreaboo, Park Eun Bin dilaporkan media Korea karena mengganti biaya iklan modellingnya setelah mendapat banyak perhatian.

Sebelumnya, biaya iklan Park Eun Bin dalam satu tahun hanya sekitar 200 juta Won. Kini harga iklan dirinya hampir mencapai 400 juta Won per tahun.

Karena citra positif itu, Park Eun Bin diharapkan bisa memberikan pembuktian lain dalam keseriusannya berperan dalam drama "Extraordinary Attorney Woo".

Biodata Park Eun Bin

Park Eun Bin merupakan aktris asal Korea yang lahir di Seoul pada 4 September 1992.

Dia debut di dunia entertaiment Korea Selatan sebagai aktris cilik sebelum mendapatkan penghargaan pertamanya sebagai pemeran utama wanita untuk drama Operational Proposal 2012 lalu.

Selain berperan dalam Extraordinary Attorney Woo, Park Eun Bin juga pernah berperan dalam Hello, My Twenties!, Hot Stove League, Do You Like Brahms?, dan The King's Affection.

Selain drama, Park Eun Bin juga turut berperan dalam film The Witch: Part 2 The Other One yang rilis pada 2022 ini.

