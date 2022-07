Biodata Amanda Khairunnisa Adik Maudy Ayunda yang Dilamar Pria Bule Setelah 5 Tahun Pacaran

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Amanda Khairunnisa, adik kandung Maudy Ayunda yang baru saja dilamar pria bule.

Sebelumnya, Amanda Khairunnisa sempat disorot lantaran tampil anggun saat mendampingi Maudy Ayunda menikah.

Seperti sang kakak, Amanda Khairunnisa pun sukses menyita perhatian warganet lantaran unggahan terbaru di Instagram pribadinya.

Dari unggahan itu, Amanda Khairunnisa memamerkan momen dilamar oleh pria bule bernama Tavan Dutton.

Yang lebih spesial lagi, Amanda dilamar tepat di hari jadi ke-5 tahun dengan Tavan.

Tak lama, unggahan Amanda pun banjir komentar, baik dari warganet maupun rekan artis.

"So happy for you two adeek!!!" komentar Vidi Aldiano.

"Congrats manda," sambung Kimberly Ryder.

"Say YESSSSS," tutur Didie Maulana.

Selain komentar dari rekan-rekan artis, terselip komentar Maudy Ayunda sang kakak.