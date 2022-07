Makin Canggih, Pengguna WhatsApp Bakal Bisa Sembunyikan Status 'Online', Segera Dirilis?

SURYA.CO.ID - Ada kabar terkini dari aplikasi perpesanan WhatsApp, pengguna bakal bisa sembunyikan status 'Online', seperti apa?

Dikabarkan, fitur untuk sembunyikan status 'Online' pada WhatsApp ini tengah dalam proses pengembangan.

Nantinya, para pengguna WhatsApp akan bisa sembunyikan status 'Online' dari orang-orang tertentu. Dengan demikian, privasi akan lebih terjaga.

Bagaimana fitur terbaru ini? Berikut ulasan lengkapnya melansir Kompas.com dalam artikel yang berjudul 'WhatsApp Uji Coba Hilangkan Status "Online" di Profil Pengguna'.

WhatsApp dikabarkan tengah menguji coba fitur untuk menyembunyikan atau menghilangkan status 'online' pada profil penggunanya.

Hal ini diinformasikan oleh akun Instagram WA Beta Info, @WABetaInfo pada Sabtu (2/7/2022).

"WhatsApp is working on the ability to hide the online status!

WhatsApp is finally listening to user feedback by developing a feature that lets us choose who can see when we are online on WhatsApp!"

(WhatsApp sedang mengerjakan kemampuan untuk menyembunyikan status online!

WhatsApp akhirnya mendengarkan masukan pengguna dengan mengembangkan fitur yang memungkinkan kita memilih siapa yang dapat melihat saat kita online di WhatsApp!)" tulis pengunggah dalam twitnya.